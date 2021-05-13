Индийский штамм COVID-19 добрался до России: людей массово отправляют на изоляцию

В России обнаружили первые случаи заражения индийским штаммом коронавируса.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ульяновской области, новую форму ковида B.1.617 подтвердили у 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, которые в апреле и мае прилетели в Россию из Индии.

В результате, индусов изолировали, как и всех тех, кто успел с ними проконтактировать: около 120 студентов и двух водителей.

В России говорят, что "выход вируса за пределы обсерватора категорически исключен" и не планируют принимать дополнительные профилактические меры в связи с новым штаммом ковида.

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