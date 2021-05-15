Ученые назвали новый побочный эффект после антиковидной вакцины, но страдают от него только женщины

Американские эксперты назвали новый побочный эффект после прививки от коронавируса, причем производитель вакцины не имеет значения.

По информации The Washington Post, новая побочка наблюдается только у женщин.

Так, согласно исследованию ученых из Иллинойского университета Кейт Клэнси и Кэтрин Ли, более 700 опрошенных женщин, которые вакцинировались от ковида, пожаловались на сбой менструального цикла, а также болезненные критические дни.

Кроме того, в этот период они страдали от ломоты в теле, чего не было ранее.

Медики говорят, что данная побочка проявилась вне зависимости от производителя вакцины.

С чем связана такая реакция на женский организм, еще предстоит выяснить.

Напомним, в МОЗ Украины рассказали о том, сколько украинцев сделали прививку от коронавируса и сколько человек столкнулись с побочными эффектами.