Рецидив коронавируса: ученые рассказали, кто может переболеть COVID-19 повторно

Американские ученые, проанализировав базу данных медицинских карточек коронавирусных пациентов, ответили на вопрос, кто может заболеть COVID-19 повторно.

Об этом говорится в статье медицинского портала medRxiv.org.

Эксперты говорят, что даже при отрицательном ПЦР-тесте нет гарантии того, что человек полностью вылечился от ковида. Дескать, симптомов уже нет, однако вирус все равно остается в крови.

Таким образом, продолжают американские специалисты, коронавирус может рецидивировать даже у того человека, который якобы выздоровел. И в группе риска могут быть мужчины с лишним весом старше 64 лет, курильщики, люди с иммунными нарушениями, а также гипертоники и диабетики.

Напомним, украинские журналисты нашли странности в свидетельстве о вакцинации от коронавируса, которое вызвало немало вопросов.