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Кофе влияет на печень: ученые озвучили неожиданные выводы

Кофе влияет на печень: ученые озвучили неожиданные выводы
Обновлено 13:55 Сегодня Телеграф

Кофе различных сортов и способов приготовления является частью повседневной жизни миллионов людей. Последние исследования показывают, что этот божественный напиток может уменьшить риск развития печеночной недостаточности.

Недавняя статья издания "TheGuardian" рассказывает о новом исследовании и его результатах, а "Телеграф" знакомит вас с ее переводом.

Хроническая печеночная недостаточность - серьезная проблема для здоровья людей во всем мире. По данным "British Liver Trust", заболевания печени являются третьей по значимости причиной преждевременной смерти в Великобритании, причем с 1970 года количество смертей увеличилось на 400%.

Новое исследование предполагает, что употребление кофе может принести пользу, а предыдущие исследования показали, что он может помочь предотвратить рак печени и снизить риск заболеваний печени, связанных со злоупотреблением алкоголем.

"Это подтверждает распространенное мнение в Великобритании, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени", - сказал профессор Пол Родерик, соавтор исследования из Университета Саутгемптона.

В статье в журнале "BMC Public Health" профессор Родерик и его коллеги рассказывают, как они проанализировали данные 494 585 участников британского биобанка - проекта, призванного помочь выявить генетические факторы и факторы окружающей среды, связанные с конкретными условиями.

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На момент регистрации в проекте всем участникам было от 40 до 69 лет: 384 818 человек заявили, что пили кофе, а 109 767 участников не употребляли этот напиток.

Команда изучала состояние печени участников в течение почти 11 лет, обнаружив 3600 случаев хронического заболевания печени, 301 случай смерти и 1839 случаев простой жировой болезни печени.

Анализ показал, что после учета таких факторов, как индекс массы тела, употребление алкоголя и статус курения, у тех, кто пил любое количество кофе и любого сорта (вместе взятых), риск развития хронического заболевания печени или жировой болезни печени был на 20% ниже, чем у тех, кто не употреблял этот напиток. Также было отмечено, что у  любителей кофе риск смерти от хронического заболевания печени был на 49% ниже.

Команда сообщила, что воздействие увеличивалась с увеличением количества потребляемого кофе, примерно до трех-четырех чашек в день, "сверх которого дальнейшее увеличение потребления не принесло никакой дополнительной пользы".

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Снижение риска также было обнаружено при раздельном рассмотрении растворимого кофе, кофе без кофеина и молотого кофе, хотя последний был связан с наибольшим эффектом.

Однако у исследования есть ограничения, в том числе то, что оно не может доказать, что кофе сам по себе снижает риск хронических заболеваний печени, в то время как участникам задавали вопросы об их привычках употребления кофе только в определенный момент времени.

"Однако это поднимает вопрос о том, что это могло бы быть эффективным вмешательством для предотвращения тяжелого заболевания печени, скажем, у лиц с высоким риском", - сказал профессор Родерик, отметив, что существует множество ингредиентов, которые могут оказывать благотворное влияние на заболевание печени, и что это влияние варьируется также для различных видов кофе.

Ванесса Хебдич из "British Liver Trust" заявила, что исследование увеличило количество доказательств того, что кофе полезен для здоровья печени.

"Однако важно, чтобы люди улучшали здоровье своей печени не только за счет употребления кофе, - сказала она, - но также за счет сокращения употребления алкоголя и поддержания здорового веса за счет физических упражнений и правильного питания".

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Кофе, Печень, хроническая печеночная недостаточность.
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