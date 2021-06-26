Гречневое, овсяное, миндальное, кокосовое, соевое: Марина Боржемская рассказала о пользе растительного молока

В последнее время все большую популярность набирает растительное молоко: гречневое, овсяное, миндальное, кокосовое, соевое. Однако, не является ли оно лишь очередным продуктовым "трендом"?

Фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм один из своих постов посвятила именно этой теме: пользе растительного молока.

Итого, польза в растительном масле действительно есть:

За счет высокого содержания витаминов групп В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия некоторые виды "немолочного молока" полезны для кожи и ногтей.

Содержащиеся в этих продуктах витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости.

Во всех этих напитках содержится растительный белок, который может заменить животный (но только частично).

В гречневом нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого компонента.

Различные виды напитков из орехов обладают фактически всеми свойствами, витаминами, минералами и жирами, которые содержатся в этих орехах.

Также, Марина Боржемская отмечает, что обычное молоко можно заменить растительным, однако есть некоторые нюансы:

Такие напитки не могут полностью заменить коровье молоко, так как в них нет животного белка, который содержит в себе растворимые формы кальция, легко усваиваемые организмом.

Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного.

Орехи – один из сильнейших аллергенов, что может вызвать пищевую непереносимость.

Не забывайте всегда читать состав, поскольку в их составе часто встречаются пищевые добавки: консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы и сахар.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как можно избавиться от целлюлита.