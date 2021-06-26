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Гречневое, овсяное, миндальное, кокосовое, соевое: Марина Боржемская рассказала о пользе растительного молока

Гречневое, овсяное, миндальное, кокосовое, соевое: Марина Боржемская рассказала о пользе растительного молока
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В последнее время все большую популярность набирает растительное молоко: гречневое, овсяное, миндальное, кокосовое, соевое. Однако, не является ли оно лишь очередным продуктовым "трендом"? 

Фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм один из своих постов посвятила именно этой теме: пользе растительного молока. 

Итого, польза в растительном масле действительно есть:

  • За счет высокого содержания витаминов групп В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия некоторые виды "немолочного молока" полезны для кожи и ногтей.
  • Содержащиеся в этих продуктах витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости.
  • Во всех этих напитках содержится растительный белок, который может заменить животный (но только частично).  
  • В гречневом нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого компонента.
  • Различные виды напитков из орехов обладают фактически всеми свойствами, витаминами, минералами и жирами, которые содержатся в этих орехах.

Также, Марина Боржемская отмечает, что обычное молоко можно заменить растительным, однако есть некоторые нюансы:

  • Такие напитки не могут полностью заменить коровье молоко, так как в них нет животного белка, который содержит в себе растворимые формы кальция, легко усваиваемые организмом.
  • Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного.
  • Орехи – один из сильнейших аллергенов, что может вызвать пищевую непереносимость.

Не забывайте всегда читать состав, поскольку в их составе часто встречаются пищевые добавки: консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы и сахар.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как можно избавиться от целлюлита.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Молоко, Вред, Польза, Марина Боржемская, Растительное молоко.
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