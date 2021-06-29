"Много не значит лучше": Анита Луценко рассказала, сколько в день нужно проходить шагов

Ходьба - это полезная кардио тренировка, что улучшает физическую форму, настроение и здоровье. В мире существует популярное утверждение, что в день человек должен проходить 10 тыс. шагов. Но так ли это?

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм решила развеять этот миф.

"Норма не 10 тысяч, а достаточно 5-7 тыс. шагов, но важно с какой скоростью! Чем быстрее- тем лучше. И много не значит лучше! Важна интенсивность" - отмечает Луценко.

Тренер добавляет, что это та "минималочка" в день, которая позволит мышцам, сердцу, дыхательной системе "не черстветь" от сидения, лежания и малоподвижного образа жизни.

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А на своем ютуб-канале Анита Луценко поделилась тренировкой: "Ходьба для похудения: 5000 тысяч шагов без инвентаря не выходя из дома".

Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко рассказала, какие упражнения противопоказаны при варикозе, а какие наоборот - полезны.