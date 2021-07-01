Жиры вредны и не приносят пользу: Марина Боржемская развеяла популярные мифы о жирных продуктах

В мире "похудения" существует такой популярный миф, что если ты хочешь сбросить лишний вес, то необходимо обязательно избавляться от жира в рационе. Так ли это?

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская заявляет, что это абсолютно не так. На своей странице в Инстаграм решила развеять несколько мифов, которые многие считают правдой.

Итак, первый миф - употребление жирных продуктов ведет к набору веса.

Если регулярно есть продукты с высоким содержанием жиров в больших количествах, то вы наберете несколько килограммов, но отсутствие меры в любом случае приведет к лишнему весу. Заменив простые углеводы на правильные жиры, можно потерять вес, даже если калорийность рациона останется прежней. Жиры есть нужно.

Жиры не приносят пользу.

Жиры являются важнейшим компонентом рациона: они помогают работе мозга, регулируют важнейшие процессы в организме, выработку гормонов и температуру тела. Их недостаток сказывается на внешности.

Жиры вредны.

Как и углеводы, жиры делятся на те, которые полезны организму, и те, которые вредны. Насыщенные или твердые жиры чаще желательно ограничить, а вот продукты с ненасыщенными жирами в составе (орехи, растительные масла, рыба, авокадо) лучше добавить в ежедневный рацион.

Все жиры одинаковые.

Обычно жиры объединяют в одну группу, но разные типы существенно отличаются друг от друга.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, можно ли обычное молоко можно заменить растительным, и в чем польза такого продукта.