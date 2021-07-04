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Вызывают ожоги, паралич и даже смерть: на какие опасные растения можно наткнуться в Украине

Вызывают ожоги, паралич и даже смерть: на какие опасные растения можно наткнуться в Украине
05:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Красивые цветы, вкусные на вид ягоды или знакомые листочки не всегда являются безопасными для нас.

МОЗ Украины в Telegram-канале рассказал о растениях, с которыми нужно обращаться очень осторожно, чтобы не получить поражения кожи или отравиться.

  • Борщевик Сосновского. Этот "гость" с Кавказа является распространенным видом в Украине - его можно встретить вдоль лесных дорог, на опушках, заброшенных пустырях. Вырастает до трех метров, имеет большие листья и соцветия, похожие на укроп.

Его сок токсичен и в разы повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. Так можно получить даже ожоги 1-3 степени. Опасность в том, что ожоги появляются не сразу, а постепенно под влиянием солнечных лучей. Если сок таки попал на кожу, ее следует как можно быстрее тщательно промыть с мылом и избегать прямых солнечных лучей. Если ожогов не удалось избежать или сок попал в глаза - немедленно обратитесь к врачу.

  • Белладонна. Растет в лиственных лесах, на опушке и у рек. Высотой 1,5 метра, имеет разветвленные стебли и маленькие темные ягоды похожи на вишни. Они даже сладкие, но ядовиты.

Листья, стебли, цветы и ягоды содержат атропин и соланин, опасные для человека. Признаки отравления - расширенные зрачки, пересохший рот, боль в животе, низкое сердцебиение и пульс, замедление дыхания. В случае отравления необходимо сразу вызвать скорую.

  • Аконит. Растет преимущественно в горах. Любит влажную почву. Кусты вырастают до 1 метра высотой. Цветы синего или фиолетового цвета.

Одно из названий растения - волчье проклятье, поскольку аконитин, который она содержит, использовали для отравления мяса при охоте на хищников. Для человека аконит тоже опасен. Простого прикосновения достаточно, чтобы возник зуд. Если же растение попадет в рот - боль и ожоги гарантированы. Типичные признаки отравления аконитом - тошнота, рвота, расширение зрачков, слабость или паралич, проблемы с дыханием и сердцем. Возможны летальные случаи. В случае отравления немедленно вызывайте скорую.

  • Болиголов пятнистый. Похож на дикую морковь или аномально большую петрушку. Но если на стебле есть фиолетовые пятна, а само растение высотой 1-2 метра, лучше ее избегайте. Растет вдоль дорог, железных дорог, на пустырях, лугах.

Болиголов содержит кониин - сильный яд нервно-паралитического действия. Ядовитое все растение. Летальная доза для человека - 150-300 мг. Это 6-8 листьев растения. Семена и корни еще более токсичны. Симптомы отравления - расширенные зрачки, учащенное, а затем замедленное сердцебиение, боль в мышцах, паралич, судороги, затрудненное дыхание.

Ранее "Телеграф" писал, что аллергия на пыльцу повышает риск подхватить коронавирус.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Здоровье, МОЗ, Растения.
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