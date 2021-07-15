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В Украине могут ввести повторную вакцинацию: названо условие

В Украине могут ввести повторную вакцинацию: названо условие
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, назначенный на должность около двух месяцев назад, объяснил потребность в повторной вакцинации. Об этом политик сообщил в интервью для РБК-Украина.

На вопрос в надобности вакцинирования людей, которые ранее уже прошли курс, Ляшко заявил, что данная процедура допустима. Приоритетом для Минздрава является провести хотя бы первый курс прививок для большинства украинцев.

Министр не сомневается, что при надобности проведения второго комплекса, положительно настроенные относительно вакцинации украинцы активно сделают прививки еще раз. 

Если нужные исследования покажут необходимость делать третью бустерную дозу, то будут делать и её.

Виктор Ляшко назвал две альтернативы для повторного вакцинирования: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза.

Делать громкие заявления министр отказался, говорит, что отсутствует четкое понимание относительно ситуации с вирусом в ближайшем будущем.  

О том, как власти готовятся к возможной вспышке дельта-штамма в Украине ранее сообщает "Телеграф".

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
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Все по теме:

Прививки, Вакцинация, Виктор Ляшко, COVD-19.
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