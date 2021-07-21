Как выбрать сочную дыню (инфографика)

Дыня - сочный и полезный плод который появляется на прилавках магазинов в июле-августе. Сладкая дыня не просто лакомство, она способна обеспечить организм полезными витаминами и антиоксидантами.

Так, в 150 граммах дыни содержится практически суточная норма витаминов А и С. Также в ней есть витамины В3, В6, В9 и К, кальций и железо. В этой бахчевой культуре содержатся такие полезные антиоксиданты как бета-каротин, зеаксантин и холин. Дыня приносить пользу зрению, помогает от запоров и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также ее относят к афродизиакам.

Чтобы правильно выбрать дыню нужно следовать простым правилам:

Дыня должна быть с чистой кожицей без вмятен и пятен, шарообразной или слегка вытянутой и с сухим хвостиком. При постукивании спелая дыня издает глухой звук, а пахнет она ванилью или медом, без примеси аромата зелени.

Ранее "Телеграф" рассказал как правильно выбрать спелый арбуз.