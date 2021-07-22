Количество заболевших растет - статистика коронавируса в Украине на 22 июля

В Украине за среду 21 июля коронавирусом заболели 726 человек. Из них 54 ребенка и 22 медработника.

Данные на утро 22 июля сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 402

летальных случаев - 21

выздоровели - 501

Сделано тестов за сутки - 43 267, в том числе методом ПЦР - 20 724.

Лидерство по количеству инфицирований держит столица Украины. В киеве коронавирусом за 21 июля заболели 246 человек. Также много новых случаев выявлено в Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Наименьшее количество заражений зафиксировали в Волынской (1) и Кировоградской (3) областях.

За все время пандемии в стране:

заболело - 2 246 656 человек

выздоровели - 2 183 003

летальных случаев - 52 790.

Ранее "Телеграф" писал, что в Бельгии остановили испытания французской вакцины второго поколения CoVepiT против коронавируса.