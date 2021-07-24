Уже 16 случаев: в Британии нашли новый штамм коронавируса

В Великобритании появился новый штамм COVID-19 B.1.621 - на данный момент подтверждено 16 случаев.
Об этом 23 июля сообщает "Mirror".
Работники Министерства здравоохранения Англии проводят анализ нового варианта и говорят, что новый вариант коронавируса не делает вакцинации менее эффективными.
Большинство случаев заболеваний связаны с поездками за границу, и в настоящее время нет доказательств передачи инфекции в Великобритании, добавляет МЗА.
Также в лаборатории британцы проводят испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса.
МЗА также опубликовало данные, что с прошлой недели число случаев варианта Дельта увеличилось почти на 34 тыс. до более 286 тыс. случаев.
В общем 99% всех случаев в Великобритании - штамм Дельта.
Работники здравоохранения Великобритании говорят, что процент людей с положительным результатом на Covid-19, по оценкам, увеличился во всех регионах Англии, за исключением северо-востока и северо-запада, где тенденция является «неопределенной».
МЗА еще раз подчеркнуло, что британцы должны продолжать получать вакцину.
«Последние данные о госпитализации еще раз показывают, насколько важна вакцинация для защиты нас от тяжелых болезней и смерти", - говорит исполнительный директор Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании Дженни Харрис.
Также женщина сказала, что две дозы вакцины намного более эффективны против COVID-19, чем разовая доза.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Италии вводят ограничения для невакцинированных граждан.