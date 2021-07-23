Жесткие ограничения для невакцинированных от коронавируса вводят в Италии

В Италии с 6 августа не будут пускать на массовые мероприятия тех, кто не вакцинировался. Об этом в пятницу, 23 августа, пишет местное издание corriere.it со ссылкой на власти страны.

Изменение принципа работы так называемого "зеленого пропуска" было согласовано властями в четверг. С 6 августа жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации смогут посещать массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, и сферу общепита. На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" будет не нужен.

В тоже время, ночные клубы будут пока что закрыты.

Кроме того, "зеленые пропуска" будут не нужны в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах.

По информации издания, такие меры были приняты для увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск" был нужен только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий.

Напомним, что "зеленый пропуск" - это документ, который был введен в стране в июне этого года. Он подтверждает, что его владелец был вакцинирован, сдал негативный тест на Covid-19 или же выздоровел от коронавируса.

По состоянию на 23 июля в Италии две дозы получили 45,9% населения.

За весь период пандемии в Италии было зарегистрировано около 4,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 127 тыс. смертей от заболевания.

Как ранее писал "Телеграф", у Украины есть договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца лета.

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