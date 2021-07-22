Ученые готовят испытания вакцины от коронавируса в таблетках: как она будет работать

Израиль готовится опробовать на клинических испытаниях первую в мире вакцину от коронавируса в виде таблеток. Одновременно с ней в стране проходя еще клинические испытания вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на компанию производителя.

Для начала испытаний в Тель-Авивском медицинском центре необходим протокол исследований, который находится на одобрении в Минзраве Израиля.

Производитель, компания Oravax, уже подготовила несколько тысяч таблеток. Их произвели на заводе в Европе.

Израиль разрабатывал вакцину в таблетках вместе с индийской компанией Premas Biotech. В отличие от имеющихся вакцин, таблетированная нацелена на три "шипа" коронавируса вместо одного. Так называемые шипы - это особый тип белков. Коронавирус использует их, чтобы прикрепляться к клеткам организма.

Вакцину тестируют против разных штаммов COVID-19, в том числе и штамма "Дельта". По ожиданиям производителей вакцину можно будет применять самостоятельно. Условия хранения у вакцины - транспортировать при температуре холодильника, а недолго хранить можно даже при комнатной температуре.

В испытании будет участвовать 24 добровольца. Их разделят на 2 группы - по 1 и 2 таблетки. Затем измерят уровень антител.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-глава Минздрава опроверг слова Ляшко о лекарствах прямого действия от COVID-19.