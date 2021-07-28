Вакцинированные против COVID-19 могут представлять опасность: кто в зоне риска

С учетом того, что коронавирус индийской мутации Дельта в разы заразнее других штаммов, даже полностью вакцинированные люди могут представлять опасность для окружающих, заражая других. А в основной группе риска - дети, которых нельзя прививать с учетом возраста, и люди со слабым иммунитетом.

Такое мнение озвучила глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, передает NBC News.

Эксперт говорит, что прививки - это самое эффективное средство, которое защитит человека от тяжелого течения ковида. Впрочем, от инфицирования они спасают отнюдь не всегда, и даже вакцинированные люди, заразившись штаммом Дельта, могут быть очень заразными.

Чтобы уберечь людей из групп риска и невакцинированное население, медики призывают носить маски независимо от того, делали вы прививку или нет.

Стоит отметить, что в Украине уже зафиксировали первую смерть от коронавируса индийского штамма Дельта, а медики прогнозируют резкий рост числа новых заболевших после проведения в Киеве крестного хода УПЦ МП, на котором было много людей из России. Именно в соседней стране сейчас всплеск Дельты, и все подтвержденные в Украине случаи данного опасного штамма были завезены из РФ.