Сексуальные участницы фестиваля современного искусства Burning Man в постапокалиптических нарядах, которые стали достойным украшением фестиваля.

Пустыня Блэк-Рок в американском штате Невада стала еще более жаркой, из-за девушек, которые приняли участие в ежегодном фестивале современного искусства Burning Man. В этом году необычное мероприятие посетили порядка 70 000 человек, среди которых было немало представительниц прекрасного пола. Предлагаем взглянуть на постапокалиптические наряды девушек, ставших достойным украшением фестиваля.