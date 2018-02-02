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Ольга Фреймут показала редкие семейные фотографии

Ольга Фреймут
13:38 Сегодня Телеграф
Telegraf
Фото:Из открытых источников

Новости шоу бизнеса: На днях Ольга Фреймут порадовала своих подписчиков теплыми семейными фото.

Популярная украинская журналистка Ольга Фреймут опубликовала в сети Instagram редкие семейные фото. Ведущая довольно консервативна и не любит выставлять личную жизнь на общее обозрение - все трогательные семейные моменты предпочитает оставлять в кругу близких людей. Однако, за последнее время Фреймут умиляет поклонников "домашними" фото и не менее трогательными подписями к ним.

Ольга Фреймут замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиров Локотко. Пара воспитывает троих детей, в том числе и дочь Ольги Злату от первого брака ведущей с шотландцем Нилом Митчелом.

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