Ольга Фреймут показала редкие семейные фотографии

Популярная украинская журналистка Ольга Фреймут опубликовала в сети Instagram редкие семейные фото. Ведущая довольно консервативна и не любит выставлять личную жизнь на общее обозрение - все трогательные семейные моменты предпочитает оставлять в кругу близких людей. Однако, за последнее время Фреймут умиляет поклонников "домашними" фото и не менее трогательными подписями к ним.

Ольга Фреймут замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиров Локотко. Пара воспитывает троих детей, в том числе и дочь Ольги Злату от первого брака ведущей с шотландцем Нилом Митчелом.