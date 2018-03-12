Невероятные снимки Даки Зот - девушка с внешностью настоящей Барби.

Невероятные снимки Даки Зот - девушка с внешностью настоящей Барби. Темнокожая модель Даки Зот была одной из тысячи и мало чем выделялась среди других девушек внутри модельного бизнеса. Ее фото несколько раз публиковали на обложках глянцевых журналов. Но в июле 2017 года случилось событие, которое принесло ей настоящую славу. В сети появился снимок, озаглавленный создателями "Duckie after dark", на котором фотомодель как две капли воды похожа на куклу. Сходство было на столько сильным, что многие не верили, что смотрят на живую девушку. Секрет заключался в специальном фото-каноне "стиль барби", который создатели мастерски воплотили в жизнь.