Эксклюзивная подборка снимков самых известных любовниц и сексуально ненасытных женщин прошлых веков.

Эксклюзивная подборка снимков самых известных любовниц и сексуально ненасытных женщин прошлых веков. Мы будем говорить о самых известных любовницах или, если позволите так сказать, о самых похотливых женщинах в истории. Многие из них не обладали явной красотой, но все же чем-то смогли пленить своих избранников. В результате слава о таких женщинах прошла через года и столетия. И даже сегодня женщины пытаются воспользоваться некоторыми секретами тех легендарных личностей.