В Китае объявилась девушка, которая стала мегапопулярной благодаря своей худобе.

Мода — это очень непостоянная и в некотором роде странная вещь. То людям нравится одно, то другое, а эти изменения зачастую происходят настолько быстро, что и не успеваешь заметить, особенно это касается женской красоты. Только недавно в моде были девушки с большими размерами в области бедер и ягодиц, как вдруг в Китае объявилась девушка, которая стала мегапопулярной благодаря своей худобе. Удивительно, но она умудрилась за несколько месяцев стать обладатильницей целой армии поклонников и фолловеров. Многие удивляются ее внешности и даже завидуют, хотя мы, если честно, не понимаем эту волну хайпа вокруг практически ничего. Посмотрите и вы эти фотографии, ждем мнение о фигуре этой «красотки» в комментариях к посту.