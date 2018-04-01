Невероятной красоты женские портреты от Беллы Котак.

Фотограф из Лондона Белла Котак (Bella Kotak) снимает в жанре файн-арт. Вдохновляясь сказками, природой и сильными женскими персонажами, она создаёт замысловатые и волшебные портреты женщин. Обычно говорят, что фотография стоит тысячи слов, а в этом случае – целой сказки. От цветастых платьев и необычных аксессуаров до цветочных полей и дымки – каждый элемент изображения складывается в единую историю. Фотографии Беллы Котак с прекрасными сказочными мирами.