Голубоглазая блондинка с длинными ногами и осиной талией по-прежнему считается эталоном красоты.

Несмотря на то, что компания, выпускающая кукол Барби, сейчас вовсю старается быть более толерантной и выпускать кукол разной внешности, более похожих на обычных людей, голубоглазая блондинка с длинными ногами и осиной талией по-прежнему считается эталоном красоты. По крайней мере, для определенной группы людей дело обстоит именно так. И если некоторые барышни довольствуются высветлением волос и использованием ботокса, то другие доводят изменения своего тела до совершенно карикатурного состояния, как это, собственно, и произошло с Офелией Ванити.