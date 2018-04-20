Жительница Японии, регулярно подвергавшаяся физическому насилию со стороны своего дедушки, опубликовала фотографии, которые привели в ужас пользователей Сети.

Жительница Японии, регулярно подвергавшаяся физическому насилию со стороны своего дедушки, опубликовала фотографии, которые привели в ужас пользователей Сети. На них девушка, чей вес в результате систематических издевательств упал до 17 килограммов, больше похожа на скелет, обтянутый кожей. Уроженка Киото выложила в Twitter снимки, которые шокировали интернет-пользователей. На них девушка продемонстрировала, как выглядела, когда весила около 17 килограммов.