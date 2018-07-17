На этих снимках натуральная красота афроамериканок соединена с невероятными идеями визажистов и парикмахеров.

На этих снимках натуральная красота афроамериканок соединена с невероятными идеями визажистов и парикмахеров. Британский фотограф Люк Ньюджент специалист по женским портретам. Он сотрудничает с известным парикмахером-стилистом Лизой Фаррал и создал уже несколько серий снимков, которые объединяет одно стиль, африканская красота и необыкновенные прически, притягивающие взгляд. Одна из его фотосерий в 2016 году стала финалистом конкурса British Hair Awards.