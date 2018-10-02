Этот тренд нашумел прошедшим летом и девушки, как будто сошли с ума.

Ананас — пожалуй один из самых интересных фруктов, потому как некоторые не только умудряются использовать его вместо новогодней ёлки, но и даже стригутся под него (правда всё дело было в споре). Однако девушки, смогли найти ему более интересное применение. Какая девушка не любит, когда на неё обращают внимание, и особенно, если она красива, и она это знает. В связи с этим прекрасный пол решил использовать ананас вместо лифчиков, и не смотреть на это просто невозможно. Мы собрали для вас одних из самых заметных последовательниц этого горячего тренда и предлагаем вам насладиться сочностью и того и другого.