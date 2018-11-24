Самая красивая звезда Голливуда - Линда Дарнелл и ее трагическая гибель (Фото) Только настоящий любитель кино помнит ее имя сегодня, но в сороковых годах все знали Линду Дарнелл. Ее красота и талант сделали ее одной из самых известных актрис Голливуда.