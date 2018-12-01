Главные богини старого Голливуда, от которых мужчины сходили с ума (Фото)

Золотой век Голливуда, пришедшийся на 30−40-е годы прошлого века, до сих пор считается эталоном гламура. Быть всегда элегантно одетой и с безупречной прической — это было главной заповедью любой актрисы той поры. Несмотря на то, что откровенные сцены и даже поцелуи на экране были запрещены Кодексом Хейса, сексуальная привлекательность именно тогда стала главным залогом успеха для фильма и, соответственно — актеров. Для этого прилагались огромные усилия и студий, и актрис, а в результате — они просто божественны.