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Суббота, 01.12.2018
Главные богини старого Голливуда, от которых мужчины сходили с ума (Фото)
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Главные богини старого Голливуда, от которых мужчины сходили с ума (Фото)

Золотой век Голливуда, пришедшийся на 30−40-е годы прошлого века, до сих пор считается эталоном гламура. Быть всегда элегантно одетой и с безупречной прической — это было главной заповедью любой актрисы той поры. Несмотря на то, что откровенные сцены и даже поцелуи на экране были запрещены Кодексом Хейса, сексуальная привлекательность именно тогда стала главным залогом успеха для фильма и, соответственно — актеров. Для этого прилагались огромные усилия и студий, и актрис, а в результате — они просто божественны.
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