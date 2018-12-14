Сказочные наряды конкурса "Мисс Вселенная" 2018 (Фото)

Женщины из 94 стран приехали для участия в 67-м конкурсе красоты Мисс Вселенная в Таиланде. Посмотрите самые экстравагантные наряды на Мисс Вселенная в 2018 году.
Мисс Россия Юлия Полячихина
Мисс Коста-Рика Наталья Карвахаль
Мисс Вьетнам H’Hen Nie
Мисс Непал Манита Девкота
Мисс Замбия Мельба Шакабожа
Мисс Тайланд Софида Канчанарин
Мисс Перу Ромина Лозано
Мисс Сингапур Захра Ханум
Мисс Южная Африка Тамарин Грин
Мисс Финляндия Алина Воронкова
Мисс Испания Анджела Понсе
Мисс Сальвадор Марисела из Монте-Кристо
Мисс Чили Андреа Диас
Мисс Колумбия Валерия Моралес