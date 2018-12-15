Любовь к животным: Анна Кендрик стала настоящей принцессой Диснея (Фото) Анна Кендрик — отличная американская актриса и большая любительница животных. Есть миллион причин, по которым люди любят эту звезду, но кажется, что животные тоже сражены её обаянием. Мы собрали для вас лучшие фотографии Кендрик, позирующей с разными животными, что заставит вас полюбить её ещё больше. От веселых снимков, на которых она подражает животным, до гламурных фотографий вместе с модельными собаками, если вы еще не её фанат, эти снимки — отличный способ с чего-то начать.