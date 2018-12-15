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Суббота, 15.12.2018
Любовь к животным: Анна Кендрик стала настоящей принцессой Диснея (Фото)
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Любовь к животным: Анна Кендрик стала настоящей принцессой Диснея (Фото)

Анна Кендрик — отличная американская актриса и большая любительница животных. Есть миллион причин, по которым люди любят эту звезду, но кажется, что животные тоже сражены её обаянием. Мы собрали для вас лучшие фотографии Кендрик, позирующей с разными животными, что заставит вас полюбить её ещё больше. От веселых снимков, на которых она подражает животным, до гламурных фотографий вместе с модельными собаками, если вы еще не её фанат, эти снимки — отличный способ с чего-то начать.
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Животные, Актриса, Фотографии, Снимки, Анна Кендрик, Любовь к животным.
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