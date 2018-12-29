Как в мире разрушают гендерные стереотипы: истории самых известных женщин-военнослужащих

Новости шоу бизнеса: Сегодня представить себе женщину за рулем танка или командиром обычного армейского подразделения - это привычное явление.

Женщины участвуют в боевых действиях и занимают офицерские должности. За три последних года женщинам официально разрешили быть снайперами, разведчиками и командовать воинскими подразделениями.

Гендерные изменения приближают Украину к стандартам НАТО. В странах Альянса уже давно лишились общественных стереотипов, что защищать государство - это сугубо мужская обязанность.

Впечатляющее зрелище. 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей - это Trident Juncture ("Стремительный трезубец-2018") - крупнейшие учения НАТО со времен завершения холодной войны.

Учения НАТО

Страны Альянса и партнеры тренируются отражать атаку потенциального агрессора. В бой выходит тяжелая техника. 60-тонный танк выписывает пируэты... в женских руках. Лейтенант Норвегии Силье Виллассен сосредоточена и готова к действиям. Она - командир бронетанкового взвода. Ее четыре танка "Леопард" демонстрируют способность обеспечить защиту члена альянса даже в экстремальных арктических условиях.

Командир бронетанкового взвода Вилассен

Лейтенант Норвегии Силье Виллассен

Лейтант Вилласен - не единственный командир в армии Норвегии. Именно эта страна одной из первых разрешила женщинам занимать передовые позиции в вооруженных силах.

"Я считаю это честью. Очень важно командовать взводом основной боевой армии. Я отвечаю за четыре танка. Это огромное количество огневой мощи,"- рассказала лейтенант Вооруженных сил Норвегии Силье Виллассен.

В общем, женщины воюют на равных с мужчинами в более чем 20 государствах мира. Большинство из них - страны НАТО. Сегодня там служат около 300 тысяч женщин. Из них почти 40 тысяч носят офицерские погоны. Канада, США, Дания, Франция, Германия, Норвегия, Польша, Румыния и Швеция - уже давно разрешили женщинам непосредственно участвовать в боевых действиях и занимать любые армейские должности.

"До середины 70-х годов в Америке профессии тоже четко разделялись на чисто женские и мужские. Женщины-военнослужащие даже проходили службу в отдельных женских подразделениях. В основном они выполняли работу, считавшуюся исключительно женской - медсестры, кухарки. Теперь такого разграничения в Америке не существует вообще. К слову, первые две женщины, зачисленные в ряды школы рейнджеров, были настолько физически подготовлены, что немного мужчин могли с ними посоревноваться," - подчеркнула Доун Л. Дескинс, заместитель командующего штаб-квартиры ракетной обороны (Европейское командование Вооруженных сил США).

Едва ли не первыми женщины-военные получили равные с мужчинами права в Канаде - еще в 1895 году. Еще одна родина феминизированной армии - Великобритания. В 1917 году там были сформированы женские королевские военно-воздушные силы, Королевский вспомогательный корпус ВМС и Женский легион секции автотранспорта.

Еще один пример, где женщины интегрированы в почти все военные должности - Соединенные Штаты. В 2010 году представительницам прекрасного пола там разрешили служить на атомных подводных лодках. А в 2016 году самую престижную Военную академию в Вест-Пойнте впервые в истории возглавила женщина. Диана Холланд - ветеран войны в Ираке и Афганистане. Она же первой среди женщин стала бригадным генералом легкой пехотной дивизии.

Диана Холланд

Воюют женщины на равных началах с мужчинами и в соседней к Украине Польше. Лейтенант Катажина Томяк-Семееневич с легкостью управляет истребителем МИГ-29. Она - первая женщина - военный пилот в Польше.

"Когда я надеваю шлем и сажусь за руль самолета, я знаю, что не получу никакого особого отношения. Самолеты не прощают ошибок. Неважно, ты мужчина, или женщина - мы все пилоты," - заверила Катажина.

Лейтенант Катажина Томяк-Семееневич

Комитет НАТО по гендерным вопросам - один из старейших в составе Альянса, ему более 40 лет. Женщины в странах НАТО не только воюют наравне с мужчинами, иногда проходят обязательную военную службу, но и занимают ответственные должности от руководителей генштабов до министров обороны стран Альянса.

Аленке Ерменц - 55. Она - участница боевых действий, мать троих детей и первая в истории женщина, возглавившая высшую военную должность - Генеральный штаб Вооруженных сил страны-члена НАТО. На военной службе она уже 27 лет - с тех пор, как ее родная Словения объявила о независимости. В течение этого времени Аленка успела возглавить батальон, была советником командующего миссии КФОР в Косово, получила звание генерал-майора, а позже добралась и до высшей должности в генштабе свое страны.

Аленка Ерменц

Женщины занимают высшие должности и в руководстве альянса. Колинда Грабар-Китарович - в 2011 году стала первой женщиной в истории - помощником Генерального секретаря НАТО. Это третий человек в гражданской иерархии НАТО после генерального секретаря и его заместителя. После дипломатической службы в НАТО победила на выборах и стала президентом Хорватии.

Колинда Грабар-Китарович

А американка Роуз Гетемюллер в 2016 году стала первой женщиной на посту заместителя генерального секретаря НАТО. До этого занимала должность заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Она также участвовала в переговорах по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Гетемюллер уверена - без гендерного привлечения не будет длительной стабильности и мира.

"Вызовом современности является постоянное применение и адаптация вынесенных гендерных уроков к безопасной среде, постоянно меняется. Мы на практике должны продемонстрировать целесообразность применения гендерных уроков к сложным вызовам безопасности современности. Должны применить подход, что не просто устраняет симптомы, но и решает первопричины сегодняшних угроз безопасности," - отметила Роуз Гетемюллер.

Роуз Гетемюллер

В Вооруженных Силах Украины служит более 25 тысяч женщин. То есть, фактически, каждый пятый военный - женщина. Из них более трех тысяч - офицеры. Шесть тысяч - участницы АТО. Еще 2 тысячи представительниц прекрасного пола и сейчас участвуют в боевых действиях на Востоке Украины. Они профессионально держат в руках оружие и могут соперничать с наиболее подготовленными бойцами. Они предпочитают термин прекрасный, а не слабый пол!

"Все зависит от того как девушка себя поставит, если она хочет служить на равных, она этого добьется. Первый период мне было сложно в мужском коллективе, потому что они такие уже были герои... у них был опыт боевых действий, а я пришла новенькая и как-то не могла влиться в атмосферу. Но постепенно-постепенно... Я знала, что моя цель все-таки попасть на фронт. И где-то в сентябре-октябре я уже была в Дебальцево, меня взяли. В конце концов, я сама проложила себе путь," - отметила украинская защитница Майа Москвич.

Единственная женщина в украинской сборной "Игр непокоренных-2018", волынянка Майя Москвич пошла на фронт добровольцем в 2014 году в составе батальона Национальной гвардии имени генерала Сергея Кульчицкого. Впоследствии служила в разведывательном батальоне "Гарпун". В 2015 году подразделение расформировали. Его бойцы вошли в полк полиции особого назначения "Миротворец", откуда Майя уволилась по состоянию здоровья. Она признается - быть девушкой в сугубо мужском батальоне - вначале непросто.

Майа Москвич

Занимать определенные должности в Вооруженных Силах Украины женщинам разрешили еще в 2016 году. Сейчас список расширился. Женщинам открылись такие военные профессии, как пулеметчик, снайпер, гранатометчик, летчик-штурман. Военнослужащих уже не зачисляют в штат на должности "санитарок" и "кухарок", а они выполняют обязанности снайперов, водителей и разведчиков.

В то же время до сих пор недоступными для женщин остаются должности, связанные с применением взрывчатки, ядовитых веществ или водолазными работами. Не назначают и на службу на подводных лодках и кораблях. Кроме того, только 70 военнослужащих имеют звание полковников, а в октябре этого года впервые женщина заняла должность генерал-майора.

Участие женщин в военных действиях долгое время вызвала немало споров. Однако реальные бои на украинской территории заставили тщательнее отнестись к вопросу интеграции женщин в Вооруженные силы. И предоставить возможность служить на передовой.

"В целом, разница касается физической подготовки, ведь женщины от природы не настолько сильны, как мужчины. Поэтому допускается, что они могут пробежать несколько медленнее, чем мужчины, или же поднять меньший вес. Но вместе с тем существуют силы спецназначения, в состав которых входят женщины, способные сдать физические испытания на уровне с мужчинами," - рассказала заместитель директора представительства НАТО в Украине Анн-Кристие Бьергене.

Достичь гендерного баланса в секторе безопасности и обороны Украине помогает НАТО. В частности, Альянс помогает с выполнением Национального плана действий по реализации Резолюции ООН "Женщины, мир и безопасность". При поддержке Североатлантического альянса проводятся семинары, консультации и тренинги.

Оборона страны - это не мужское или женское, а общенациональное дело. И обеспечение равных прав в Вооруженных силах- то, что делает армию только сильнее. А пока женщины на передовой уверенно опровергают стереотипное понятие "слабый пол".