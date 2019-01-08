Красивой может стать каждая женщина, главное - найти хорошего стилиста (Фото) Константин Богомолов — талантливый стилист и настоящий художник из Риги. В свою школу в качестве моделей он приглашает самых обычных женщин — от студенток до пенсионерок — и вместе с учениками творит из них красавиц. Он не просто делает красиво, а создает цельный образ с учетом профессии, темперамента и характера человека, и в этом ему помогают знания в психологии. В новом облике героини его социального проекта чувствуют себя женственнее, увереннее и начинают лучше себя понимать.