Скачать
Вторник, 08.01.2019
Красивой может стать каждая женщина, главное - найти хорошего стилиста (Фото)
1 / 25

Красивой может стать каждая женщина, главное - найти хорошего стилиста (Фото)

Константин Богомолов — талантливый стилист и настоящий художник из Риги. В свою школу в качестве моделей он приглашает самых обычных женщин — от студенток до пенсионерок — и вместе с учениками творит из них красавиц. Он не просто делает красиво, а создает цельный образ с учетом профессии, темперамента и характера человека, и в этом ему помогают знания в психологии. В новом облике героини его социального проекта чувствуют себя женственнее, увереннее и начинают лучше себя понимать.
www.adme.ru
Фото: www.adme.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Красота, Стилист, Женщина, Стиль, Имидж.
19:58 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь