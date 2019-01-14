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"Монстр Маркл": телохранительница Меган Маркл уходит со своей должности

&quot;Монстр Маркл&quot;: телохранительница Меган Маркл уходит со своей должности
17:36 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Это уже третье увольнение за год из штата сотрудников и помощников Меган Маркл.

Телохранительница Меган Маркл уходит со своей должности, проработав на ней меньше года, сообщает Mirror.

Увольнение инспектора Скотланд-Ярда станет третьей отставкой в штате сотрудников Меган Маркл, а это, как считают западные СМИ – "тревожный звоночек".

В прошлом месяце появились сообщения о том, что сотрудники дворца прозвали Меган "трудная герцогиня" и "монстр Маркл" из-за того, что она якобы слишком требовательна к персоналу. Личная помощница Меган, Мелисса Туабти, ушла из Кенсингтонского дворца в прошлом году после всего лишь шести месяцев работы на этой должности. За ней уволилась еще одна помощница Меган Маркл и принца Гарри – Саманта Коэн.

Телохранительница справа

Томас Маркл оказался в центре скандала

Теперь сеть переполошилась новостью об увольнении телохрантельницы, а поклонники пары ждут новых подробностей всего происходящего во дворце.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри не пришли на день рождения Кейт Миддлтон.

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Телохранитель, Меган Маркл, Саманта Коэн, Мелисса Туабти, Телохранительница.
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