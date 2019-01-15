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Низкий ход и пиджак-куртка: неожиданный образ Кейт Миддлтон

Низкий ход и пиджак-куртка: неожиданный образ Кейт Миддлтон
18:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: www.instagram.com/royal.addicted

Новости шоу бизнеса: Первый выход в люди в 2019 году совершила Кейт Миддлтно в куртке-пиджаке и на "низком ходу".

Во вторник, 15 января, герцогиня Кембриджская посетила сад короля Генриха, в Излингтоне. Этот визит стал первым официальным выходом Кейт Миддлтон в новом году. Для мероприятия, проходившего под открытым небом 37-летняя герцогиня выбрала наряд в цвете "хаки" и обувь без каблуков.

После завершения рождественских каникул члены королевской семьи приступают к выполнению своих обязанностей. Так, в понедельник, 14 января, Меган Маркл с принцем Гарри посетили город Беркенгед, где открывали мемориальную доску, посвященную 100-летию после смерти английского писателя и солдата Вилфреда Оуэна.

Кейт Миддлтон, которая недавно отпраздновала 37 лет, посетила сад короля Генриха (King Henry's Walk Community Garden). Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская является страстной поклонницей мероприятий, которые проводятся на свежем воздухе. Она увлекается сельскохозяйственной деятельностью. Так, в рамках первого официального выхода в 2019 году Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами, которые рассказали ей о том, как выращивание пищевых продуктов и садоводство объединяют людей.

Принц Уильям и Кейт Мидлтон отказались от каникул с королевским семейством

Для мероприятия, состоявшегося на открытом воздухе в саду короля Генриха, герцогиня выбрала твидовую куртку-пиджак цвета "хаки" и брюки в тон. Под верхней одеждой виднелся бордовый гольф под шею, а дополнили образ темные ботинки "на низком ходу".

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Лондон, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Выход в люди, Без каблуков.
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