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"Сицилийская вдова": Моника Белуччи поразила всех своим образом на Cesar Revelation

&quot;Сицилийская вдова&quot;: Моника Белуччи поразила всех своим образом на Cesar Revelation
22:43 Вт, 15 Январь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Моника Белуччи часто любит выходить на публику в черной одежде, поэтому часто ее образы получаются в стиле "сицилийской вдовы".

В понедельник, 14 января, я в Париже прошел традиционный торжественный вечер Cesar Revelation, который ежегодно устраивается перед кинопремией "Сезар", которая запланирована на 22 февраля 2019 года.

Событие посетило множество знаменитостей, в частности звезды французского кинематографа. Одной из гостей стала популярная актриса Моника Беллуччи.

54-летняя актриса часто любит выходить на публику в черной одежде. Поэтому часто ее образы получаются в стиле "сицилийской вдовы", который начали популяризировать дизайнеры бренда Dolce&Gabbana.

Для публичного мероприятия звезда надела полупрозрачную блузку, широкие брюки и блестящий жакет. Образ Беллуччи завершила маленькая сумка от Chanel на цепочке и черные туфли на высоких каблуках.

Кроме того, на Cesar Revelation пожаловала еще и известная французская актриса Марион Котийяр, которая подготовила стильный образ с показа Chanel Pre-Fall 2019.

Также Марион решила поэкспериментировать с вечерним макияжем, сделав насыщенный акцент зелено-серыми тенями на глазах.

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Все по теме:

Париж, Моника Беллуччи, Марион Котийяр, Сезар, Dolce Gabbana, Cesar Revelation, Chanel Pre-Fall 2019.
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