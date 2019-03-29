Королевы без корон: победительницы конкурсов красоты, потерявшие титул (Фото) Конкурсы красоты редко обходятся без скандалов. Иногда сами конкурсантки строят друг другу козни, а порой организаторы добавляют масла в огонь и выступают с резкими заявлениями в отношении победительниц. Далее истории королев красоты, которые потеряли свои титулы.