Алла Пугачева празднует свой юбилей

Новости шоу бизнеса: Алле Пугачевой - 70 лет. Середина весны для певицы является поводом подбить итоги и выстроить новые планы на будущее.

"Женщина, которая поет", смогла покорить весь мир талантливой игрой на сцене и шикарным голосом, которым звезда управляет не хуже, чем собственной судьбой. Сегодня, 15 апреля, Алле Борисовне выполняется 70 лет. И для нее это еще одно начало.

За всю свою карьеру она смогла покорить Советский Союз, пройти "огонь и воду" во времена перестройки и зажечь своих поклонников уже в новом тысячелетии. Билеты на ее концерты до сих пор разбирают, как свежую выпечку. Несколько поколений выросли на ее песнях и непревзойденной игре. И даже свой юбилей она встречает на сцене, представ абсолютной звездой.

Родилась Алла Пугачева в Москве, и в пять лет, пока ее сверстники только начинали разбираться в жизни, девочку отдали в музыкальную школу. В этом же году она дебютировала на большой сцене в сборном концерте. Судьба девочки уже была предопределена. Сложный характер сказался на поведении в дальнейшем. В школе она отлична знала себе цену и могла отстоять себя. За это и получила кличку "Фельдфебель" - старшина по-нашему. Разбитной нрав Аллы помог пробиться ей дальше, и уже на втором курсе музучилища отправляется на свои первые гастроли в составе сборной эстрадной программы.

В ее молодости были гастроли по всему Союзу. В 1968 году был тур Заполярьем: Ямал, Тюмень, Салехард и другие города Крайнего Севера. Но из-за такой внеучебной активности пришлось решать проблемы в училище. Преподаватели решительно не допускали ее до сдачи экзаменов. Вопреки всему, молодая певица заканчивает учебное заведение в 69-м и по диплому становится учителем пения в школе, преподавателем сольфеджио и дирижером хора.

С этим багажом она продолжила строить карьеру певицы. Вместе с этим на ее жизненном пути встречается первый муж - Миколас Орбакас. Сценическое имя после брака с артистом не меняет, и для публики остается Аллой Пугачевой. В этом браке появилась дочь Кристина, которая в будущем пойдет по стопам мамы и станет такой же популярной певицей. Но после рождения дочурки брак Аллы и Миколаса продлится только два года. В 1973 пара разведется. Дальше будет концертная деятельность артистки.

Начиная с 1974 года и по 85-й появляются такие хиты, как "Арлекино", "Женщина, которая поёт", "Все могут короли", "Не отрекаются любя", "Куда уходит детство" и пр. Она принимает участие в съемках фильмов "Рецитал" (в дальнейшем "Душа") и "Женщина, которая поет". В последнем она сыграла главную роль Анны Стрельцовой, а специально придуманный костюмированный образ помог Алле Борисовне в дальнейшем. Платья-балахоны она переносила из одного концерта в другой, лишь немного меняя стиль одежд. А вот в картине "Душа" звезда так и не сыграла. Ее после скандала заменили на Софию Ротару.

В период перестройки начинает меняться и сама Алла. Она становится более современной и привлекает к себе молодежную часть аудитории. Появившийся дуэт с рокером Владимиром Кузьминым помог "родить" на свет до сих пор известную всеми песню "Две звезды". Огромные балахоны сменяются брюками, а песни приобретают современный стиль. Аранжировками занимаются люди, понимающие, что такое музыка в стиле рок. Кордоны гастролей разрушаются, Алла Борисовна отправляется с концертами по Швеции, Германии, Норвегии, Австрии, Японии.

Миллениум приносит свои коррективы в творчество певицы. Она возглавляет пятый сезон вокального шоу "Фабрики звезд", создает собственную премию, становится членом команды продюсеров "Песни года", организовывает "Рождественские встречи" в казино, снимается в мюзиклах. В рамках тура "Мы приехали" дает почти 200 концертов в разных городах и странах: Украина, Россия, Болгария, США, Канада, Германия и много других. С 2010 года она прекращает гастрольную карьеру и по сей день не дает сольных концертов. Но не исчезает с экранов и газетных полос.

И дело не только в ее силе продолжать работать в таких проектах, как "Новая волна", записывать новые песни и даже озвучивать фильмы. А в особенной харизме, той внутренней звезде, заложенной в этой прекрасной женщине с самого ее рождения. Что говорить, ведь она смогла попасть на второе место в списке "100 самых влиятельных женщин России" и до сих пор уверенной держит свою позицию.