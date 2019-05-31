День блондинок: украинские телеведущие рассказали, легко ли быть блондинкой

Новости шоу бизнеса: Сегодня во всем мире отмечается День блондинок. И если кто-то считает, что обладательницы этого цвета волос недалеки умом и наивны, то он глубоко ошибается.

Три ведущие Нового канала рассказали о том, почему быть блондинкой – это круто, и как им это помогает в жизни.

Елена Филонова

Бьюти-ревизор Нового канала Елена Филонова и журналистка-ведущая проекта "Заробітчани" Анастасия Кошман блондинками тоже стали не случайно. Елена призналась, что новый цвет волос изменил для нее все! "Когда-то я была шатенкой, и перепробовала все цвета, кроме зеленого и синего, наверное. Но мне казалось, что меня не замечают, – говорит она. – После того, как перекрасилась и превратилась в блондинку, появилось чувство, что полностью изменилась вся моя жизнь! Я стала более заметной, более эффектной. Светлый цвет волос реально творит чудеса! И очень многое изменилось! На блондинку всегда смотрят, как на красивую, светлую, позитивную, воздушную фею. И блондинки считаются самыми сексуальными во всем мире! Я поняла, что это – действительно мое. И уже более 10 лет как блондинка".

Известная блондинка также призналась, что однажды ворвалась в аэропорт "Борисполь" к мэру Львова Андрею Садовому, чтобы взять интервью.

Леся Никитюк

Народная любимица и ведущая шоу "Кто против блондинок?" и "Хто зверху?" Леся Никитюк призналась, что стала светловолосой еще в детстве. Тогда ее кумиром была американская поп- королева Бритни Спирс.

"Я ее просто обожала! – признается Леся. – Для меня это был настоящий эталон! Тогда я перекрасилась в блондинку и начала так же ярко красить глаза!".

А сейчас ведущей Нового канала, уже опытной блондинке, то и дело приходится развенчивать стереотипы о своих светловолосых "соратницах".

Посмотреть эту публикацию в Instagram По моєму «жизнь прекрасна»Всім гарних вихідних Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 25 Май 2019 в 10:50 PDT

"В проекте "Кто против блондинок?" участвуют настоящие блонды, которые уж точно не похожи на героинь старых анекдотов! – уверяет Леся Никитюк. – Мы часто слышим в спину шутки в стиле "блондинка за рулем". А давайте вспомним немецкую автогонщицу Сабину Шмиц! В 2004 году ей удалось установить рекорд на Jaguar S-Type в эфире передачи "Top Gear", побив время гонщика Джереми Кларксона! Еще, говорят, у блондинок нет чувства юмора. Да ладно?! А как же актрисы Эми Шумер, Риз Уизерспун, Ребел Уилсон? Чтобы уметь рассмешить миллионы, просто необходимо иметь очень хорошее чувство юмора!".

Анастасия Кошман

Анастасия Кошман стала блондинкой благодаря телепроекту. Будучи брюнеткой от природы, во время работы в программе «Подъем» она неудачно перекрасилась в рыжую! Поле этого журналистка шесть лет ходила с натуральным оттенком волос, в глубине души мечтая о блонде. Похоже, что судьба ей все-таки улыбнулась.

"Мы запускали проект "Заробітчани", меня поставили в пару с Аней Олицкой. Мы обе – брюнетки, и надо было нас как-то разнообразить. Я была не против экспериментов. Пришла к стилисту-парикмахеру Валентину Стародубу, и он сделал меня блондой. С тех пор я себя не представляю в другом цвете. Я блондинка, и это супер!".

Настя признается, что блонд помог ей получить новый необычный опыт.

"Скажу честно, вот этим приемчиком "упасть на дурочку" или "на блондинку" я пользовалась еще, будучи брюнеткой. Но, к примеру, в Нью-Йорке благодаря моему цвету волос прошла кастинг моделей для съемок "Заробітчан". Они подбирали девушек одного типажа. И я в него как раз вписывалась. Это был невероятный опыт!".

Однако сложности в том, чтобы быть блондинкой, все же есть. Девушки в один голос твердят: "Быть блондинкой – удовольствие недешевое!". Ведущим каждый месяц приходится тратить крупные суммы на специальные средства по уходу за волосами и визиты к лучшим парикмахерам. Но, кажется, девушки готовы на эти финансовые жертвы.