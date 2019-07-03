Скачать
Среда, 03.07.2019
Красотки-стюардессы, которые заставят вас забыть о страхе летать (Фото)
1 / 18

Красотки-стюардессы, которые заставят вас забыть о страхе летать (Фото)

Улыбчивая, мила, притягательная девушка в форме, которая на борту в любой момент окажет помощь — что может быть лучше. Кто-то боится летать на самолете, кто-то это делает регулярно, что даже надоедает. Все равно часы в воздухе смогут скрасить не только музыка и книги, но милые дамы. Профессия стюардессы считается романтичной. Не зря мужчины фантазируют о них и влюбляются в очаровательных бортпроводниц. Их можно понять. Форма девушек очень симпатичная и многим подходит: строгие юбки, пиджачки, платки, туфли на небольшом каблуке.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Женщины, Стюардессы, Красивые девушки, Красотки, Девувшки.
03:13 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь