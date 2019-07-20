Жестокие женщины-убийцы, историю жизни которых экранизировали Конечно, читая про убийства нам не до иронии, как и вам. Но ведь правда хотелось бы вручить всем убийцам из нашего списка такую книгу с руководством "Как перестать убивать людей, услышав "НЕТ". Но, к сожалению, таких пособий нет.