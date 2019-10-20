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Новая субкультура e-girls: тренд виртуальных девушек (Фото)

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Новая субкультура e-girls: тренд виртуальных девушек (Фото)
13:36 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Поколение современной молодежи родилось в эру Интернета, и группировки старшеклассников трансформировались в онлайн-феномен.

  • 1

    Поколение современной молодежи родилось в эру Интернета, там же, в онлайне, сформировав свою субкультуру - e-girls. Этот феномен пленил сердца многих мятежных девушек, которые мечтают о популярности в сети. Название новой субкультуры происходит от сокращенного словосочетания "electronic girl" - "электронная девушка". Следовательно, "естественная среда" e-girls - виртуальная реальность.

    Это тинейджеры, которые проводят много времени в интернете, в частности - в соцсетях и разных приложениях: Twich, Instagram, Discord, TikTok… Они создают онлайн-личности, которые, по большому счету, существуют только в Сети.

  • 2

    По сравнению с VSCO girls, которые предпочитают естественные образы и браслеты дружбы, e-girls больше напоминают "сценических" модниц 2000 годов.

  • 3

    Отличительные черты субкультурщиц - это интерес к видеоиграм, мемам и аниме. Они делают яркий макияж и окрашивают волосы.

  • 4

    Стоит заметить, что раньше термином e-girls обозначали женщин, которые играют в видеоигры с целью заманить мужчин своим крутым персонажем. Теперь это ироническое определение.

  • 5

    "Электронные девушки" красят волосы во все цвета радуги и собирают их в небрежные хвостики или косички.

  • 6

    Макияж - основа образа. Представительницы субкультуры рисуют на веках выразительные черные стрелки и толстым слоем наносят румяна на щеки и нос. Часто мейкап дополняют миниатюрными рисунками: сердечками, веснушками или надписями.

  • 7

    Типичный прикид - широкие футболки и кофты с изображениями, обтягивающие топы, которые комбинируют со штанами с высокой талией или юбками в клетку.

  • 8

    Они часто используют разноцветные искусственные пряди волос и делают пирсинг на лице. В их образах улавливается схожесть с персонажами аниме.

  • 9

    Любимое место обитания - видеоприложение TikTok. Здесь e-girls подтверждают свою популярность, собирая тысячи подписчиков. В Instagram можно найти массу видео с превращениями, как создается образ, и тематическими хэштегами.

  • 10

    Ярлык e-girls означает крутую личность, которая популярна среди пользователей Сети. К сожалению, большинство "электронных девушек" живут в виртуальной реальности, которая может кардинально отличаться от действительности. Новое поколение делает выбор в пользу иллюзорного мира интернета, и это становится одной из глобальных проблем человечества.

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Девушки, Женщины, VSCO girls, e-girls.
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