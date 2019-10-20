Новая субкультура e-girls: тренд виртуальных девушек (Фото)

Поколение современной молодежи родилось в эру Интернета, там же, в онлайне, сформировав свою субкультуру - e-girls. Этот феномен пленил сердца многих мятежных девушек, которые мечтают о популярности в сети. Название новой субкультуры происходит от сокращенного словосочетания "electronic girl" - "электронная девушка". Следовательно, "естественная среда" e-girls - виртуальная реальность.
Это тинейджеры, которые проводят много времени в интернете, в частности - в соцсетях и разных приложениях: Twich, Instagram, Discord, TikTok… Они создают онлайн-личности, которые, по большому счету, существуют только в Сети.
По сравнению с VSCO girls, которые предпочитают естественные образы и браслеты дружбы, e-girls больше напоминают "сценических" модниц 2000 годов.
Отличительные черты субкультурщиц - это интерес к видеоиграм, мемам и аниме. Они делают яркий макияж и окрашивают волосы.
Стоит заметить, что раньше термином e-girls обозначали женщин, которые играют в видеоигры с целью заманить мужчин своим крутым персонажем. Теперь это ироническое определение.
"Электронные девушки" красят волосы во все цвета радуги и собирают их в небрежные хвостики или косички.
Макияж - основа образа. Представительницы субкультуры рисуют на веках выразительные черные стрелки и толстым слоем наносят румяна на щеки и нос. Часто мейкап дополняют миниатюрными рисунками: сердечками, веснушками или надписями.
Типичный прикид - широкие футболки и кофты с изображениями, обтягивающие топы, которые комбинируют со штанами с высокой талией или юбками в клетку.
Они часто используют разноцветные искусственные пряди волос и делают пирсинг на лице. В их образах улавливается схожесть с персонажами аниме.
Любимое место обитания - видеоприложение TikTok. Здесь e-girls подтверждают свою популярность, собирая тысячи подписчиков. В Instagram можно найти массу видео с превращениями, как создается образ, и тематическими хэштегами.
Ярлык e-girls означает крутую личность, которая популярна среди пользователей Сети. К сожалению, большинство "электронных девушек" живут в виртуальной реальности, которая может кардинально отличаться от действительности. Новое поколение делает выбор в пользу иллюзорного мира интернета, и это становится одной из глобальных проблем человечества.