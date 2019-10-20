Новая субкультура e-girls: тренд виртуальных девушек (Фото)

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Поколение современной молодежи родилось в эру Интернета, там же, в онлайне, сформировав свою субкультуру - e-girls. Этот феномен пленил сердца многих мятежных девушек, которые мечтают о популярности в сети. Название новой субкультуры происходит от сокращенного словосочетания "electronic girl" - "электронная девушка". Следовательно, "естественная среда" e-girls - виртуальная реальность.

Это тинейджеры, которые проводят много времени в интернете, в частности - в соцсетях и разных приложениях: Twich, Instagram, Discord, TikTok… Они создают онлайн-личности, которые, по большому счету, существуют только в Сети.