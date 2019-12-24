Притягивают, как магнит: женские качества, которые очень нравятся мужчинам

1 Уверенность в себе С женщиной, твёрдо верящей в свою неотразимость, окружающий мир соглашается. Даже дурнушки, с благодарностью принявшие себя, гораздо привлекательнее красавиц, переживающих из-за маленького прыщика. Уверенная в себе женщина никогда не станет себя прилюдно критиковать. Она источает флюиды уверенности и сексуальности, и мужчины хотят именно таких женщин.

2 Женственность и нежность Сильный пол отдаёт предпочтение женственным девушкам, которые позволяют мужчине быть мужчиной. Добиваться расположения женщины, ухаживать за ней, помогать, чувствовать себя большим и сильным — его работа и удовольствие. Но тут важно не перегибать палку: мнимая беспомощность мужчин раздражает.

3 Доброта Доброта, способность заботиться, восхищаться и прощать отличает красивую женщину от красивой куклы. Женщина, замечающая хорошее, смотрящая на мир добрыми глазами, способная сопереживать и любить, притягивает людей. Мужчины, заинтересованные в длительных отношениях, ищут в партнерше душевную теплоту.

4 Самостоятельность Целеустремлённые женщины вызывают больший интерес у сильного пола, чем пассивные особы, не способные к самостоятельным действиям. Притягательная женщина знает, чего хочет, и никогда не тратит время на поиски виноватых. Она — хозяйка своей судьбы, поэтому рядом с такой женщиной находиться приятно и комфортно.

5 Умение жить здесь и сейчас Умение жить здесь и сейчас, присутствовать в жизни, наслаждаться каждым днём — такие качества действуют на мужчин, как сильнейший магнит. Всем приятно общество женщины, принимающей себя такой, какая она есть, и благодарной окружающему миру. Жизнелюбие, оптимизм, отсутствие привычки всех осуждать и ныть — люди с такими качествами излучают внутренний свет.

6 Умение подать себя Ухоженная, аккуратная, со вкусом одетая женщина, знающая свои сильные стороны и умеющая выгодно подчеркнуть достоинства — неизменно восхищает. Причём мужчина не заметит, модно ли она одета, а вот сидит ли одежда идеально — это отметит сразу. Женщин, одежда которых красиво подчеркивает изгибы, провожают взглядом.

7 Хозяйственность Хозяйственность, как это ни обидно слышать некоторым дамам, — одно из самых притягательных качеств. Мужчины ценят женщин, способных поддерживать чистоту и вкусно готовить. Создающих вокруг себя особенную атмосферу тепла и уюта. Такая женщина кажется воплощением покоя и тихого домашнего счастья.

8 Счастье Мужчинам не нравятся женщины, которые раздражаются на людей и вечно всем недовольны, которые считают, что кто-то обязан обеспечить им счастливую жизнь. Умение быть счастливой, ценить людей вокруг себя, замечать положительное — к обладательнице такого светлого внутреннего настроя люди неизменно тянутся.

9 Сияющий интерес в глазах Интерес, который женщина проявляет к своему избраннику, захватывает ум и сердце мужчины. Естественная и искренняя симпатия способна привлечь практически любого. Притягательная женщина не боится своих желаний и не стесняется сказать мужчине, чего именно она хочет, — ни в ресторане, ни в постели.

10 Умение общаться Мужчинам нравятся открытые, общительные, интересные собеседницы, но при этом не строящие из себя всезнайку. Привлекательная женщина будет остроумной, но заумной — никогда. Она с интересом слушает, о чем говорит мужчина, позволяет ему почувствовать себя изобретательным, находчивым, сильным. И рядом с такой женщиной он будет желать находиться.

11 Грациозность Жесты притягательной женщины плавные и грациозные. У неё идеальная осанка и потрясающая походка. По её движениям видно, насколько хорошо она к себе относится. Особенность, присущую ей при ходьбе, — покачивание бёдрами — мужчины находят гипнотически прекрасной.

12 Улыбка Улыбающиеся женщины с чувством юмора привлекают гораздо больше мужчин, чем мрачные и вечно недовольные дамы. Улыбка — это не только веселый нрав, но и признак энергии и жизнелюбия. В сияющих от радости глазах привлекательной женщины мужчина видит обещание наслаждения.