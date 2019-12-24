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Притягивают, как магнит: женские качества, которые очень нравятся мужчинам

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Притягивают, как магнит: женские качества, которые очень нравятся мужчинам
13:11 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Список качеств притягательных женщин, которые неизменно привлекают мужчин.

  • 1

    Уверенность в себе

    С женщиной, твёрдо верящей в свою неотразимость, окружающий мир соглашается. Даже дурнушки, с благодарностью принявшие себя, гораздо привлекательнее красавиц, переживающих из-за маленького прыщика. Уверенная в себе женщина никогда не станет себя прилюдно критиковать. Она источает флюиды уверенности и сексуальности, и мужчины хотят именно таких женщин.

  • 2

    Женственность и нежность

    Сильный пол отдаёт предпочтение женственным девушкам, которые позволяют мужчине быть мужчиной. Добиваться расположения женщины, ухаживать за ней, помогать, чувствовать себя большим и сильным — его работа и удовольствие. Но тут важно не перегибать палку: мнимая беспомощность мужчин раздражает.

  • 3

    Доброта

    Доброта, способность заботиться, восхищаться и прощать отличает красивую женщину от красивой куклы. Женщина, замечающая хорошее, смотрящая на мир добрыми глазами, способная сопереживать и любить, притягивает людей. Мужчины, заинтересованные в длительных отношениях, ищут в партнерше душевную теплоту.

  • 4

    Самостоятельность

    Целеустремлённые женщины вызывают больший интерес у сильного пола, чем пассивные особы, не способные к самостоятельным действиям. Притягательная женщина знает, чего хочет, и никогда не тратит время на поиски виноватых. Она — хозяйка своей судьбы, поэтому рядом с такой женщиной находиться приятно и комфортно.

  • 5

    Умение жить здесь и сейчас

    Умение жить здесь и сейчас, присутствовать в жизни, наслаждаться каждым днём — такие качества действуют на мужчин, как сильнейший магнит. Всем приятно общество женщины, принимающей себя такой, какая она есть, и благодарной окружающему миру. Жизнелюбие, оптимизм, отсутствие привычки всех осуждать и ныть — люди с такими качествами излучают внутренний свет.

  • 6

    Умение подать себя

    Ухоженная, аккуратная, со вкусом одетая женщина, знающая свои сильные стороны и умеющая выгодно подчеркнуть достоинства — неизменно восхищает. Причём мужчина не заметит, модно ли она одета, а вот сидит ли одежда идеально — это отметит сразу. Женщин, одежда которых красиво подчеркивает изгибы, провожают взглядом.

  • 7

    Хозяйственность

    Хозяйственность, как это ни обидно слышать некоторым дамам, — одно из самых притягательных качеств. Мужчины ценят женщин, способных поддерживать чистоту и вкусно готовить. Создающих вокруг себя особенную атмосферу тепла и уюта. Такая женщина кажется воплощением покоя и тихого домашнего счастья.

  • 8

    Счастье

    Мужчинам не нравятся женщины, которые раздражаются на людей и вечно всем недовольны, которые считают, что кто-то обязан обеспечить им счастливую жизнь. Умение быть счастливой, ценить людей вокруг себя, замечать положительное — к обладательнице такого светлого внутреннего настроя люди неизменно тянутся.

  • 9

    Сияющий интерес в глазах

    Интерес, который женщина проявляет к своему избраннику, захватывает ум и сердце мужчины. Естественная и искренняя симпатия способна привлечь практически любого. Притягательная женщина не боится своих желаний и не стесняется сказать мужчине, чего именно она хочет, — ни в ресторане, ни в постели.

  • 10

    Умение общаться

    Мужчинам нравятся открытые, общительные, интересные собеседницы, но при этом не строящие из себя всезнайку. Привлекательная женщина будет остроумной, но заумной — никогда. Она с интересом слушает, о чем говорит мужчина, позволяет ему почувствовать себя изобретательным, находчивым, сильным. И рядом с такой женщиной он будет желать находиться.

  • 11

    Грациозность

    Жесты притягательной женщины плавные и грациозные. У неё идеальная осанка и потрясающая походка. По её движениям видно, насколько хорошо она к себе относится. Особенность, присущую ей при ходьбе, — покачивание бёдрами — мужчины находят гипнотически прекрасной.

  • 12

    Улыбка

    Улыбающиеся женщины с чувством юмора привлекают гораздо больше мужчин, чем мрачные и вечно недовольные дамы. Улыбка — это не только веселый нрав, но и признак энергии и жизнелюбия. В сияющих от радости глазах привлекательной женщины мужчина видит обещание наслаждения.

  • 13

    Естественность и искренность

    Любое притворство отталкивает. Привлекательная женщина естественна, открыта и свободна от комплексов. Мужчины тянутся к искренним. По-настоящему притягательные женщины предпочитают быть, а не казаться.

    Несомненно, обладательницы этих качеств привлекают мужчин. Но, пожалуй, главное (и доступное абсолютно любой женщине) качество — умение быть собой, быть естественной. Потому как только это привлечет того единственного мужчину, которому нужна настоящая ты.

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Женщины, Отношения, Черты, Женские качества.
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