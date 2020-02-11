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Красивые и спортивные: девушки с шикарными фигурами (Фото)
Менять фигуру всегда не просто. Наверное, мало найдётся девушек, которые всегда довольны своей фигурой. Даже самой стройной девушке рано или поздно захочется похудеть и накачать мышцы. Для того чтобы усовершенствовать своё тело большинство современных девушек посещают спортивные залы. В процессе тренировок они зачастую отказываются от силовых занятий, поскольку полагают, что это придаст их фигуре мужские черты.девушек в тренажерном зале На самом деле такое убеждение ошибочное, ведь поддерживать своё тело и укреплять группы мышц не возможно без усердных силовых занятиях.
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