Взлет и падение голливудской актрисы XX века Джуди Гарленд (Фото)

Новости шоу бизнеса:Блистательное начало конца американской актрисы и певицы Джуди Гарленд.

10 июня 1922 года прошлого века умерла великолепная актриса и певица Джуди Гарленд. В день похорон Рэй Болджер, который был партнером по самому звездному фильму "Волшебник страны Оз", заявил, что актриса просто напросто износилась. И это была сущая правда. Ведь в свои юные годы актриса уже была истеричной особой, которая устала от всего: от ролей, детей, внимания поклонников, людей, которые ее окружали, да и самой жизни. Что именно стало причиной того, что блистательная и талантливая актриса так печально прожила свою короткую жизнь. И каков на самом деле был ее путь к славе.

Тернистый путь к славе

Многие психологи того времени утверждали, что все слова актрисы не стоило воспринимать за чистую монету. Ведь говорила не Джуди Гарленд, а сидевшая в ней девочка, с измененным сознанием, которая постоянно давила всем на жалость.

Ее дочь, непревзойденная Лайза Минелли, которая взяла у матери талант к пению и внешность писала в своих мемуарах, что как-то раз готовила кухне и как-то неожиданно для себя, под тонной груза пережитого заявила матери, что та постоянно жалеет себя и не видит, что на самом деле происходит вокруг. Что пора заканчивать это бесконечное нытье. На что мать ей ответила, что жалость к себе - это уже ее образ жизни, ее профессия.

Недетское детство

Но если проследить всю жизнь Джуди понимаешь, что эта женщина достойна жалости и сочувствия, как никто другой. Ведь у нее никогда не было нормального детства, что уже говорить о юности. С самого рождения была лишь проклятая работа.

Девочка родилась в актерской семье, и, не достигнув трех лет уже выступала на сцене вместе со старшими сестрами. Во время одного из таких выступлений девочку заметил владелец Метро Голден Майер и с того самого момента началась ежедневная борьба актрисы за славу, которая привела в итоге к полному иссушению ее души.

Джуди была вхожа во многие именитые семьи голливудских актеров и Марлен Дитрих не исключение. Ее дочь вспоминала первую встречу с юной Гарленд.

Они вместе тихонько качались на садовой качеле. И актриса сказала, что ведь это ее праздник сегодня. Тогда дочь Дитрих удивилась, почему же она не веселиться в свой день рождения? Джуди сказала, что у нее просто нет сил на веселье, ведь она весь день работала. Она не только снимается в Метро Голден Майер, но еще поет и танцует: ее готовят в звезды. Тогда Юная Дитрих посмотрела на эту изнеможденную юную девочку, с большими карими глазами на бледном личике, она была очень красивой и милой. На вопрос, нравится ли тебе, что тебя подготавливают к великолепной звездной карьере Джуди сказала, что все это просто отвратительно. Ведь ей приходиться работать изо всех сил, чтобы режиссер видел ее старания. В противном случае ее заменят на кого-то еще, более трудоспособного и талантливого.

Как видите, Джуди очень боялась остаться не удел в профессии. Огромную роль в этом сыграла ее деспотичная мать, которая при любой провинности запирала дочь одну в комнате на несколько дней и оставляла со своими переживаниями один на один.

Это привело к тому, что между ними часто возникали конфликты, которые переросли даже в судебные разбирательства.

Страх не попасть в звезды подогревался матерью Джуди, личностью авторитарной. Если что-то было не по ней, мама просто запирала дочь в комнате отеля и уходила на весь день, а то и два, заставляя впечатлительную девочку переживать. Очень часто мать говорила, что дочь большая эгоистка и думает только лишь о себе. По ее словам, они никогда не говорила о том, что хотела быть обыкновенным милым ребенком, а твердила лишь об успехе. В дальнейшем Гарленд будет конфликтовать с матерью вплоть до судебных разбирательств.

Конечно, многие могут пожалеть Джудит и стать на ее защиту, но девочка все же мечтала стать знаменитой, не смотря на то, что постоянно корила студию и ее владельца. Но вот вряд ли она могла догадаться, в тринадцать то лет, чем может обернуться такое рвение.

Блистательное начало конца

Спустя три года, в шестнадцать лет, Джуди Гарленд снимается в великолепном фильме "Волшебник страны Оз", который вознес ее на самый верх славы. Но вот только это стало начало ее конца. В течении последующих семи лет актриса погубит свою психику и здоровье.

Актриса не раз говорила, что врачи, которые работали на студии, пристрастили девушку в амфетаминам, которые заставляли ее изможденный бесконечными съемками организм работать как заводной.

Джуди говорила, что вместе с напарником по съемочной площадке им приходилось работать по трое суток напролет. Потом врачи давали им таблетки, вновь возвращалась бодрость, и усталость как рукой снималась. Но вот потом их вместе с Микки Руни увозили в студийную больницу, вкололи транквилизатор и они спали целые сутки. Затем все начиналось снова.

Так продолжалось на протяжении всего времени съемок. Поначалу все было как в страшном сне, вещи теряли свою реальность, мозг отказывался воспринимать действительность. Но со временем актеры привыкли к такому режиму. Вот только рассудок постепенно начал их покидать.

Странно, но напарник Джуди по съемкам категорически заявлял, что никаких таблеток не было. И роковое пристрастие к амфетамином был выбор самой актрисы. Ее никто не заставлял и в смерти актрисы никто не виноват. Внимательный поклонник творчества Гарленд может заметить, что ей доставались лучшие роли. Ее обожали мужчины, осыпали с ног до головы дорогими подарками. Если поначалу с личной жизнью были проблемы, пришлось даже избавиться от ребенка, по настоянию владельца студии МГМ. Но в сорок пятом году она встретила человека, который носил актрису на руках, и от которого она впоследствии родила Лайзу Минелли. К сожалению, брак был обречен. Джуди начала ревновать супруга к работе. После того, как он отказал ей в главной роли фильма "Мадам Бовари" развод стал неизбежен.

Со временем характер Гарленд стал просто невыносим. Постоянные скандалы и неумение держать себя в руках вынудило Метро Голден Майер разорвать контракт с именитой актрисой.

Трагедия

Она нашла выход. Свой актерский дар она пустила на то, чтобы инсценировать собственные самоубийства. Свидетелем всех этих спектаклей была Лайза. Девочке было очень тяжело наблюдать, как ее мать постепенно опускается на дно жизни.

В один день спектакль был окончен и Джуди Гарленд нашли в ванной. Она скончалась из-за передозировки сильнодействующих препаратов. Вот так быстро погасла звезда великолепной Джуди.