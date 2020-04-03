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Элизабет Тейлор: секреты и тайны голливудской дивы XX века (Фото)

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Элизабет Тейлор: секреты и тайны голливудской дивы XX века (Фото)
13:52 Сегодня Телеграф kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:9 лет назад, 23 марта 2011 г. ушла из жизни знаменитая американская киноактриса, королева Голливуда Элизабет Тейлор.

Элизабет Тейлор включили в список 100 самых интригующих людей всех времен и народов, и это неудивительно - несмотря на невероятную популярность во всем мире, в ней всегда оставалось множество загадок. Она заявляла, что ее тело сводит ее с ума - но не по той же причине, по которой по нему сходил с ума весь мир. Актриса страдала от многочисленных проблем со здоровьем, перенесла около 40 операций и пережила столько испытаний, что их хватило бы на несколько жизней…

Элизабет Роузмонд Тейлор появилась на свет в 1932 г. в пригороде Лондона, где ее родители, американские актеры, тогда работали. Когда началась Вторая Мировая война, они переехали в Лос-Анджелес. Уже в 9 лет Элизабет дебютировала в кино, а свою первую "взрослую" роль она сыграла в 18 лет в фильме "Отец невесты".

Поначалу кинокритики скептически относились к ее актерским способностям, но уже спустя год о ней заговорили как о восходящей звезде. У Элизабет Тейлор не было профессионального актерского образования, она не владела сценическими приемами ремесла, зато обладала превосходной интуицией, которая позволяла ей безошибочно определять, как должны себя вести героини в тех или иных ситуациях.

Элизабет Тейлор в детстве

Актриса в юности

Элизабет Тейлор с родителями, 1949

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Только накануне своего 70-летия актриса призналась в том, что ее отношения с отцом были очень непростыми и ей приходилось в юности терпеть его оскорбления и жестокое обращение с ней. Она смогла его простить только тогда, когда сама стала матерью: "Я начала думать о своем отце и о том, как он себя чувствовал, когда его десятилетняя дочь получала больше денег, чем он сам… Ведь он был очень гордым, красивым и достойным человеком. Я не виню его… Он был пьян. Я знаю, что он не хотел этого делать. Он не понимал, что он делает". Первый муж актрисы, Конрад Николсон Хилтон-младший, был во многом похож на ее отца - он тоже пил и начал поднимать на нее руку уже в время их медового месяца.

Актриса в 1950 г.

Широкая популярность пришла к ней в конце 1950-х гг., после ролей в фильмах по произведениям Теннесси Уильямса "Кошка на раскаленной крыше" и "Однажды прошлым летом". За последний фильм актриса получила свой первый "Золотой глобус" за лучшую женскую роль, а спустя год ей вручили первый "Оскар" за работу в "Баттерфилд, 8". В 1963 г., исполнив главную роль в фильме "Клеопатра", Элизабет Тейлор стала первой в истории кино актрисой, получившей гонорар в 1 млн долларов. А произошло это просто потому, что она не хотела сниматься в этом проекте и назвала продюсерам заоблачную сумму лишь для того, чтобы ее наконец оставили в покое. К своему удивлению, в ответ она услышала: "Мы согласны. Когда подпишем контракт?"

Актриса в молодости

Элизабет Тейлор в роли Клеопатры, 1963

Многие считали, что главным козырем Элизабет Тейлор была ее красота, но ради хорошей роли актриса была готова ею пожертвовать. Для съемок в фильме "Кто боится Вирджинии Вульф?" одна из первых голливудских красавиц поправилась на 10 кг, изменила тембр голоса и дала гримерам себя состарить на 17 лет, не побоявшись появиться на экранах с опухшим и морщинистым лицом. Об этой работе Элизабет говорила: "Самая дорогая мне роль - Вирджиния. И не только потому, что за неё я получила второго "Оскара". Она из тех редких ролей, которые будоражат фантазию и интеллект".

Королева Голливуда Элизабет Тейлор

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С середины 1980-х гг. звезда Голливуда начала сниматься все меньше, а ее имя в прессе упоминалось, в основном, в связи с очередным замужеством - она выходила замуж 8 раз и родила 4-х детей. Но в это время актриса активно занялась благотворительностью, помогая организациям, занимающимся борьбой со СПИДом, и основав собственный фонд. За свою деятельность в 2000 г. Элизабет Тейлор была удостоена ордена Британской империи II степени.

Знаменитая голливудская актриса Элизабет Тейлор

Ее личную жизнь не обсуждал только ленивый - 8 замужеств давали для этого повод. Но сама актриса не считала этот факт чем-то из ряда вон выходящим. Она говорила: "Родители внушили мне уважение к браку, поэтому я всякий раз выходила замуж. А теперь меня называют блудницей. А я спала только с теми, за кем была замужем. Много ли женщин могут похвастаться тем же? Вы не дождетесь от меня заявления, что я уже не выйду замуж еще раз".

Звезда Голливуда на церемонии "Оскар"

Даже когда Элизабет Тейлор перестала регулярно появляться на экранах, на ее популярности это никак не сказалось: ее фотографии все так же были одними из самых продаваемых в мире, а количество публикаций о ней свидетельствовало о том, что она оставалась одной из самых популярных женщин ХХ в. И в этом был ее феномен - она всю жизнь умела завораживать зрителей и приковывать к себе внимание. По версии престижного британского издания "Эмпайр", королева Голливуда вошла в список 100 самых интригующих людей всех времен и народов.

Королева Голливуда Элизабет Тейлор

Ее красоте, таланту, популярности, успеху у мужчин многие завидовали, но сама актриса считала, что на самом деле вряд ли может быть предметом чьей-то зависти. Никто не знал о том, какой ценой давался ей цветущий внешний вид. Ее отношения с Ричардом Бартоном, партнером по фильму "Клеопатра", были очень бурными. Тейлор выходила за него замуж дважды, но в конце концов они все-таки разошлись. Говорят, в этом браке актриса пристрастилась к алкоголю и наркотикам, что и стало в дальнейшем главной причиной многих ее проблем со здоровьем.

Знаменитая голливудская актриса Элизабет Тейлор

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Если перечислить все заболевания, которыми страдала звезда Голливуда, становится удивительно, как она смогла дожить до 79 лет: рак кожи, опухоль мозга, дизентерия, осложненная пневмония, корь, бурсит, гормональные сбои и т. д. У Элизабет Тейлор была редкая генетическая мутация - дистихиаз, то есть два ряда ресниц, что придавало ее взгляду особую красоту и выразительность. Еще в 12 лет на съемках Лиз упала с лошади и повредила позвоночник. С тех пор ее часто беспокоили боли в спине, съемочную площадку она нередко покидала на носилках. Она так часто болела, что еще в 1950-х гг. всех перестали удивлять заголовки в газетах "Лиз умирает", "Последние слова Лиз" и т. п.

Королева Голливуда Элизабет Тейлор

После того, как в авиакатастрофе погиб ее третий муж, киномагнат и продюсер Майкл Тодд, актриса снова слегла, и на этот раз немногие верили в то, что ей удастся пережить эту трагедию. Но она справилась и с этим. А после того, как ей удалили опухоль мозга, Элизабет Тейлор сфотографировалась для обложки журнала - с обритой головой, почти без макияжа и с большим шрамом. Свой поступок звезда объясняла так: "На меня смотрят тысячи людей, которые, быть может, находятся в таком же состоянии, что и я. И они, глядя на меня, подумают: "Уж если она смогла пройти через это, то и я смогу".

Элизабет Тейлор в фильме "Зеркало треснуло", 1980

Актриса перенесла около 40 операций и на склоне лет признавалась: "Я езжу в больницы чаще, чем другие ездят на такси. Мое тело иногда сводит меня с ума. В мире найдется немного людей, которые страдали столько же, сколько я. Бесчисленные пневмонии, операции на спине, на глазах, на коленях и ступнях. У меня удалены гланды и аппендикс. Мне трижды делали кесарево сечение и один раз трахеотомию. У меня частично удалена матка. Я болела корью и дизентерией. Не говорю уже о лечении от алкоголизма и наркозависимости. Мне сделали операцию на головном мозге через два года после того, как в мои бедра были имплантированы искусственные суставы. А затем еще оперировали, чтобы откорректировать имплантаты. Но я верю в жизнь и буду за нее бороться!".

Актриса в зрелые годы

Знаменитая голливудская актриса Элизабет Тейлор

Несмотря на все испытания, которые ей довелось перенести, Элизабет Тейлор не утратила жизнелюбия и умения радоваться мелочам. Незадолго до ухода она заявила: "У меня никогда не было спокойной жизни. Несчастья наезжали на меня неожиданно, как поезда. Но я всегда смотрела судьбе в лицо, хотя иногда оно было столь недобрым, что хотелось отвести глаза. И все же я обожаю жизнь… Я счастливая женщина. Я много раз по-настоящему любила и совершила фантастическую карьеру в кино. Разве можно просить о большем? Я просто чертовски счастливая!". 23 марта 2011 г. легендарная актриса скончалась от сердечного приступа в возрасте 79 лет. А ее феномен будоражит умы до сих пор…

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