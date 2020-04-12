Английская Дама Джуди Денч: занимательные факты из жизни актрисы

1 Джуди Денч - известная британская актриса, но мировой успех пришел к ней не сразу. Тату для Вайнштейна Мало кто знает, что у Денч есть татуировка, связанная со скандальным продюсером Харви Вайнштейном. Это надпись "JD loves HW" ("ДД любит ХВ") и сердечко, вытатуированные на ягодицах! Тату сделана в благодарность за то, что он помог ей стать звездой многих известных фильмов - от "Шоколада" до "Влюбленного Шекспира" (за последний она получила "Оскар"). Денч вспоминает, как показала ее Вайштейну: "Мы пошли на обед, было еще несколько человек… И показала ему надпись! Никогда не видела более удивленного лица, чем было тогда у него". После того как разгорелся скандал, Денч заявила, что Харви Вайнштейн помогал мне с карьерой, но она ничего не знала об этих сексуальных скандалах! "Это ужасно, и я сочувствую всем жертвам и полностью поддерживаю всех, кто не побоялся об этом рассказать". Также она сообщила, что к ней Харви никогда не приставал. Вайнштейн получил 23 года тюрьмы.

2 Долгий брак Джуди Денч была замужем 30 лет - больше, чем многие известные актеры. Они с актером Майклом Уильямсом поженились в 1971 году, а в 2001 он умер от рака. "Все, кто живет в счастливом браке, чувствуют себя примерно одинаково. Мне очень повезло: мы были знакомы 39 лет, и 30 из них прожили в браке. А теперь, когда он умер, я понимаю, что без него очень плохо". Интересно, что Уильямс присылал Джуди красную розу каждую пятницу, где бы ни оказалась в этот момент его жена. Очень романтично! "Всю свою жизнь он был „мистер Джуди Денч“, - вспоминает актриса. - Мужчинам сложно с этим смириться, но он смог. Он был отличным актером". Денч справилась с горем, а вот ее дочь Финти Уильямс не смогла. Она начала много пить, и через две недели после похорон Джуди отправила ее на принудительное лечение. Финти, которая тоже стала актрисой, до сих пор ей благодарна за это.

3 Новая любовь Через несколько лет после смерти мужа, в 2010 году, Денч встретила нового мужчину - Дэвида Миллз. Он биолог, который пригласил Джуди Денч в свой орнитологический центр, где они и начали общаться. Но замуж за него она так и не вышла. "Я сразу сказала - никаких предложений! Давай будем просто встречаться и признаем свой преклонный возраст… Это мой близкий друг, я не люблю слово „партнер“. Партнер - это для танцев".

4 Серьезная фобия Джуди Денч с детства боится червяков: "В детстве я обнаружила червяка в своей туфельке и с тех пор даже смотреть на них не могу. Я отлично отношусь к змеям, но не к червякам". Ее фобия так сильна, что Денч даже не занимается работами в саду. Сложно поверить, что обладательница "Оскара" и одна из лучших исполнительниц ролей в шекспировских пьесах почти никогда не выходит в сад! Кроме того, она боится темноты и никогда не ходит в кино, потому что там на нее нападает клаустрофобия. Не очень удобно, если ты актриса! Проблемы со здоровьем В 2012 году актрисе поставили диагноз "макулярная дегенерация" - постепенная потеря зрения. Вот что она об этом говорит: "Это не слепота, которая наступает в один момент. Все происходит постепенно. А потом люди начинают участливо спрашивать: „Как же ты справляешься?“ - и я понимаю, что болезнь прогрессирует". Денч теперь не всегда узнает знакомых: "Это ужасно! Я могу пройти мимо хорошо знакомого человека и просто не заметить его". Теперь актриса узнает людей с расстояния 15−20 сантиметров: "Я подхожу очень близко, очень, на расстояние рукопожатия. Приходится искать золотую середину во всем".

5 Каждая роль - как последняя К каждой роли Джуди относится очень серьезно - как к последней. В 1976 году она играла в "Комедии ошибок" Шекспира, и в день премьеры режиссер обнаружил ее рыдающей. На вопрос, что случилось, Денч ответила: "Я боюсь, что больше меня никто не позовет играть!" Этого, конечно, не случилось. Она очень любит играть новые роли. Может показаться, что актриса выбирает только гламурных персонажей, но это не так. В 2009 году она сыграла в боевике "Ярость" с Джудом Лоу и Стивом Бушеми. "Люблю делать что-то неожиданное и непредсказуемое. На съемках мне пришлось научиться курить травку, и я едва не подожгла свою одежду! Никогда не умела курить". В обычной жизни 85-летняя актриса тоже учится новому. Она не любит сидеть сложа руки. Недавно училась вырезать фигурки из мыла. Денч совершенно не умеет готовить, поэтому прошла кулинарные курсы. Она считает важным продолжать учиться. О начале карьеры в кино Джуди Денч вспоминает со смешанными чувствами. "Мне сказали, что я никогда не попаду в кино". В те годы она играла в театре, и один режиссер сказал, что ее лицо не подходит для кино. "Он сказал, мол, спасибо большое, но я не думаю, что увижу вас на экране".

6 Неуверенность в себе Неуверенность в своих силах преследовала актрису много лет. "Я знала, что со мной что-то не так, мне не требовались подтверждения. Я хотела быть выше ростом и обладать длинными ногами". Недавно в интервью Денч заявила, что если бы ей в 1968 году кто-то сказал, что сыграет десятки интересных ролей в кино, она просто не поверила бы! К тому же она всегда больше любила театр. "В театре можно сыграть сегодня и подумать, что ты можешь улучшить, выступая завтра. Кино такой возможности не дает". Одна из последних киноработ Денч - экранизация мюзикла "Кошки". Актриса не видела финального варианта, она знала только, как сама там выглядит. Костюм напомнил Джуди о кошке, которая у нее когда-то была. "Мне очень понравилось играть взрослую кошку, хотя изначально мой персонаж - кот".