Вся жизнь - в капсуле: история Марты Мейсон (Фото)

Новости шоу бизнеса:В мире живет немало тех, кого назвать людьми с "ограниченными возможностями" не поворачивается язык. Они живут более яркой и полезной для общества жизнью, чем большинство из нас.

Все мы бываем недовольны своей жизнью и нередко считаем, что судьба к нам несправедлива. Но в такие моменты стоит вспомнить, что в мире есть люди, которым жизнь уготовила боль и отчаяние, но они не сдались и наслаждаются каждой подаренной им минутой. Таким человеком была Марта Мейсон, которая 60 лет была заложником капсулы, но не пала духом.

Марта Мейсон родилась в 1937 году и до 11 лет ничем не отличалась от других американских девочек.

Она играла с детьми, ходила в школу и помогала матери по дому. Но в 1948 году в дом семьи Мейсон пришла беда - сперва от полиомиелита умер старший брат Марты, а потом заболела и сама девочка.

Девочка выжила, но болезнь приковала ее к постели и сделала абсолютно беспомощным инвалидом. Всего за один месяц мышцы Марты атрофировались и она потеряла возможность двигаться. Вскоре ее состояние усложнилось и тем, что она утратила возможность самостоятельно дышать.

Марту Мейсон срочно доставили в клинику, где поместили в капсулу аппарата, обеспечивающего дыхание. Это достигалось путем изменения давления во внутреннем объеме устройства, в которое было заключено все тело девочки, кроме ее головы.

Врачи предупредили мать Марты, что в капсуле ее дочь сможет прожить не более года, но вышло все иначе. В этом аппарате, как улитка в раковине, Мейсон прожила 61 год. Благодаря сложной машине, ставшей для нее телом, а также заботливым родителям и верным друзьям, Марта продолжала жить вопреки всему и старалась ни в чем не уступать обычным людям.

Она не только окончила школу с отличными оценками, но и получили дипломы двух престижных университетов. Марта Мейсон выбрала для себя профессию журналиста и получила работу в одной из местных газет. Сначала в работе обездвиженной дочери помогала мать, набиравшая статьи под диктовку Марты.

После появления компьютеров работу удалось автоматизировать - программа распознавала речь и переводила ее в текст. Марта Мейсон имела очевидный журналистский дар и ее статьи пользовались популярностью, иногда большей, чем те, что писали здоровые коллеги.

Отдельно стоит сказать, что за все годы жизни в капсуле, Марта ни разу не пожаловалась на свою горькую участь. Она всегда сохраняла присутствие духа и показывала неплохое чувство юмора. Разумеется, она понимала, что ее жизнь без болезни была бы совсем иной, но старалась находить во всем положительные моменты не унывать.

У Марты Мейсон было множество друзей и она, что звучит совсем невероятно, устраивала у себя вечеринки и званые обеды. Эта удивительная женщина, дух которой был тверже окружавшей ее стальной капсулы, наслаждалась каждой минутой своей непростой жизни и у нее не оставалось времени для печали.

О своей жизни внутри аппарата журналистка написала книгу "Вдох-выдох: жизнь в ритме аппарата искусственного дыхания". Автобиографическая повесть Марты Мейсон дает понять, насколько глупо винить судьбу в мелких неудачах и тратить жизнь на депрессии и самобичевание.

Марта покидала свою капсулу редко и на очень небольшой срок. Она могла умереть в любую минуту в течение этих 60 лет и осознавать это страшно. Мейсон ушла из жизни в 2009 году в возрасте 71 года и ее история - урок всем тем, кто ходит и дышит, но не ценит то, что имеет.