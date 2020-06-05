Лина Кавальери: трагичный сценарий жизни итальянской оперной певицы

Новости шоу бизнеса:Лиина Кавальери - сто лет назад это имя гремело по всей Европе.

Итальянская оперная певица получила ошеломляющую популярность не только благодаря пению, но и внешности - ведь ее называли самой красивой женщиной в мире.

Звезда Лины Кавальери зажглась на оперном небосклоне в конце XIX века. Начав карьеру в кафешантанах и кабаре, талантливая певица упорно брала уроки вокала и со временем достигла головокружительных высот.

Обладательницу очаровательного голоса рады были видеть в лучших оперных залах мира. Неаполь, Париж, Лондон… Но, помимо ошеломляющего успеха, судьба приготовила для Лины Кавальери и множество тяжелейших испытаний.

Утонченный и изысканный образ.

Лина родилась на Рождество, 25 декабря 1874 года, в простой семье. Ее детство нельзя было назвать легким и беззаботным - она успела поработать торговкой цветами, помощницей портнихи и упаковщицей газет на типографии, прежде чем впервые задумалась о музыкальной карьере.

Певческая карьера Лины началась в 14 лет благодаря учителю музыки, жившему по соседству. Слушая, как девчушка напевает незамысловатые песни, он решил непременно с ней позаниматься и, убедившись, что природа одарила ученицу талантом, отвел ее на прослушивание к владельцу одного из ресторанчиков.

Дуэт Лины Кавальери и Энрике Карузо.

Вечера, на которых выступала Лина, собирали настоящие аншлаги. Со временем владельцы лучших заведений Рима стали предлагать ей крупные гонорары. Карьера складывалась удачно, но девушка грезила другой сценой, кафешантаны более не прельщали ее. В это время Лина пробует себя в качестве фотомодели, становится лицом различных торговых марок (наиболее известно ее сотрудничество с Palmolive).

Фотографы боготворили ее, называя самой красивой женщиной Прекрасной эпохи. Открытки с ее изображениями можно было найти повсюду, и они продавались миллионными тиражами. Правда, нужно отдать должное, Лина Кавальери всегда ставила условие перед съемками: ее образ должен был быть максимально сдержанным.

Лина Кавальери в рекламе косметики Palmolive.

В 1897 году произошло знаменательное событие - Лина Кавальери получила приглашение для выступлений в Москве и Петербурге. Успех был оглушительным, публика горячо принимала певицу. Тогда самые светлые чувства красавица испытала к дворянину Александру Барятинскому. Чувства были взаимны, однако император строжайше запретил офицеру жениться на певице без роду и племени. По некоторым сведениям, возлюбленные даже обвенчались тайно, но брак был аннулирован императорским приказом, а певица была предупреждена, что ей пора покинуть страну.

Открытки с изображениями Лины Кавальери продавались миллионными тиражами.

Разбитое сердце Лины тосковало долго, лишь в 1908 году она решилась на брак с американским миллионером Робертом Чендлером. Правда, разлад с мужем случился уже через 8 дней, а в 1912 году был официально оформлен развод. Какова была причина - неизвестно, но по брачному контракту Лина получила огромную долю состояния богача.

Был в жизни Лины еще один брак - с оперным певцом Люсьеном Мураторе. В этом союзе родилась дочь Елена, а сама Лина приняла решение уйти с оперной сцены. На тот момент певице было 40 лет.

В последующие годы Лина Кавальери много снималась для рекламы, пробовала себя в кино, вела колонку о красоте в одном из модных журналов, открыла салон красоты, издала автобиографию.

В 53 года Кавальери развелась, чтобы выйти замуж за известного автогонщика Джузеппе Кампари. В этом браке она прожила шесть лет, пока не овдовела. С началом Второй мировой войны Лина приняла решение стать медсестрой, несмотря на почтенный возраст. Она умерла от бомбы, которая попала в ее дом во Флоренции. Кто-то считает, что известная певица спасала богатейшую коллекцию драгоценностей и потому вовремя не покинула дом. Точных свидетельств этого нет. Единственное, что известно доподлинно: 7 февраля 1944 года погибла самая красивая женщина в мире и талантливейшая оперная дива.