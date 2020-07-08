Эта простая фраза спасет Ваши отношения

К нашему величайшему удивлению, этой "волшебной" фразой оказалась не "Прости" или "Я тебя люблю", а… "Как я могу тебе помочь?".

Молодая, замужняя американка начала использовать ее в общении с мужем совершенно случайно и удивилась тому, насколько сильный эффект произвели на ее отношения эти простые слова. Особенно хорошо употреблять эту фразу во время ссор и конфликтов, когда партнер зол, обижен или рассержен.

В чем ее секрет? Психолог, эксперт по отношениям Джейн Грир объясняет:

"Фраза "Как я могу тебе помочь?" хороша тем, что задействует сразу пять важных моментов: ты настроена на своего партнера, понимаешь, что он переживает, считаешься с его чувствами и потребностями, проявляешь чуткость к его проблемам и готовность оказать ему помощь".

Кроме того, Грир считает эту фразу волшебной еще и потому, что она дает возможность получить "обратную связь" и алгоритм улучшения ситуации.

В общем, практически беспроигрышный вариант, так что запомни эти слова и пользуйся ними в моменты ссоры или непонимания с бойфрендом.