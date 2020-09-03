Старость не за горами: привычки, которые выдают женскую зрелость

Если вы заметили за дамой подобное поведение - это верный признак того, что ее старость совсем близко.

Становится чересчур экономной

С возрастом приходит осознание того, что многие вещи не понадобятся, а значит их необязательно приобретать. Лучше отложить сэкономленные средства на что-нибудь масштабное - например, дачу.

Если представительница прекрасного пола не покупает себе дорогую одежду, страшного в этом ничего нет, но если она сводит к минимуму потребление необходимых благ - например воды, электроэнергии - это уже признак нездоровой экономии, свойственной пожилым людям.

Не покупает престижные вещи

Логика зрелой женщины такова: брендовая одежда, навороченный мобильный телефон ни к чему. Ее вполне устроят простейшее мобильное устройство, теплый пуховик.

В магазинах бытовой техники она не станет обращать внимание на новенькую плазму или газовую плиту: все это дома уже имеется и тратить деньги на более дорогие усовершенствованные аналоги смысла нет.

Не суетится

Торопливость - качество, присущее женщинам, которые еще не утратили интереса к жизни. С приближением старости дама расслабляется: ей некуда спешить, не за чем доказывать окружению свою состоятельность. Она ценит комфорт, удобные вещи, не тратит львиную долю дохода на уход за собой.

Следит за здоровьем

Абсолютное большинство женщин старше 50 стараются усердно следить за своим самочувствием. И это неудивительно: с годами они осознали, что здоровье - главное богатство человека, и его нужно беречь. Кроме того, многих представительниц слабого пола пугают возрастные изменения в организме, и они всеми силами стараются замедлить этот процесс.

Дает советы окружающим

Зрелая женщина уверена: с возрастом она приобрела бесценный опыт и ясное понимание жизни. Хорошо, когда не навязывает свое мнение окружающим. Но если дама всовывает свои "незаменимые" знания родным, близким, знакомым, это явный признак старости.

Повсюду видит негатив

Женщины в возрасте воспринимают все и всех вокруг в негативном ключе: новых знакомых, представителей молодого поколения, новости. Со временем пессимизм лишь усугубляется, и его сложно скрыть от окружения.

Обсуждает чужой возраст

Согласитесь, молодая цветущая дама не станет этим заниматься. Если женщина все чаще поднимает подобную тему, значит, ее волнует собственный возраст, она боится приближающейся старости.