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Старость не за горами: привычки, которые выдают женскую зрелость

Старость не за горами: привычки, которые выдают женскую зрелость
Обновлено 19:13 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Если вы заметили за дамой подобное поведение - это верный признак того, что ее старость совсем близко.
  • Становится чересчур экономной

С возрастом приходит осознание того, что многие вещи не понадобятся, а значит их необязательно приобретать. Лучше отложить сэкономленные средства на что-нибудь масштабное - например, дачу.

Если представительница прекрасного пола не покупает себе дорогую одежду, страшного в этом ничего нет, но если она сводит к минимуму потребление необходимых благ - например воды, электроэнергии - это уже признак нездоровой экономии, свойственной пожилым людям.

  • Не покупает престижные вещи

Логика зрелой женщины такова: брендовая одежда, навороченный мобильный телефон ни к чему. Ее вполне устроят простейшее мобильное устройство, теплый пуховик.

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В магазинах бытовой техники она не станет обращать внимание на новенькую плазму или газовую плиту: все это дома уже имеется и тратить деньги на более дорогие усовершенствованные аналоги смысла нет.

  • Не суетится

Торопливость - качество, присущее женщинам, которые еще не утратили интереса к жизни. С приближением старости дама расслабляется: ей некуда спешить, не за чем доказывать окружению свою состоятельность. Она ценит комфорт, удобные вещи, не тратит львиную долю дохода на уход за собой.

  • Следит за здоровьем

Абсолютное большинство женщин старше 50 стараются усердно следить за своим самочувствием. И это неудивительно: с годами они осознали, что здоровье - главное богатство человека, и его нужно беречь. Кроме того, многих представительниц слабого пола пугают возрастные изменения в организме, и они всеми силами стараются замедлить этот процесс.

  • Дает советы окружающим

Зрелая женщина уверена: с возрастом она приобрела бесценный опыт и ясное понимание жизни. Хорошо, когда не навязывает свое мнение окружающим. Но если дама всовывает свои "незаменимые" знания родным, близким, знакомым, это явный признак старости.

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  • Повсюду видит негатив

Женщины в возрасте воспринимают все и всех вокруг в негативном ключе: новых знакомых, представителей молодого поколения, новости. Со временем пессимизм лишь усугубляется, и его сложно скрыть от окружения.

  • Обсуждает чужой возраст

Согласитесь, молодая цветущая дама не станет этим заниматься. Если женщина все чаще поднимает подобную тему, значит, ее волнует собственный возраст, она боится приближающейся старости.

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Женщины, Психология.

Автор:

Телеграф
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