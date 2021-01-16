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"Слишком сексуальные" фото пожилой индийской актрисы стали вирусными

"Слишком сексуальные" фото пожилой индийской актрисы стали вирусными
01:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Rajini Chandy

Когда Раджини Чанди опубликовала снимки из своей новой фотосессии в соцсетях, она не ожидала, что они станут вирусными и привлекут хейтеров.

Как пишет BBC, на фотографиях изображена 69-летняя индийская актриса, которую обычно видят в ярких элегантных сари и длинных платьях.

Фотосессия, которую местная пресса в южном индийском штате Керала, где она живет, описала как "смелая и красивая", вызвала недовольство многих в консервативном штате, где большинство женщин до сих пор одеваются скромно.

 
 
 
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Идея фотосессии была предложена Атирой Джой, 29-летним фотографом, известной своими нетрадиционными для Индии работами.

Джой сказала, что в актрисе ее привлекло то, насколько она отличалась от собственной матери: "Индийские женщины проводят свою жизнь, запертые в системе брака и создания семьи. Они становятся нянями своих внуков". Ее 65-летняя мать, по ее словам, "типичная индийская женщина, страдающая от всевозможных проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются женщины старше 60 лет. Но Раджини другая - она заботится о себе, она в хорошей форме, она смелая, она красивая, она модная. Ей 69, но, по ее мнению, ей 29, как и мне".

Актриса говорит, что она сделала такие фото, чтобы побудить пожилых людей поверить, что они все еще могут наслаждаться своей жизнью: "Большинство молодых пар тратят свою молодость на воспитание детей. Они откладывают собственные желания на второй план, а затем понимают, что слишком стары, чтобы гнаться за своими мечтами, потому что беспокоятся о том, что скажет общество. Я считаю, что делать все, что вы хотите, - это нормально до тех пор, пока вы никому не причиняете вреда. Я выполнила все свои семейные и социальные обязательства, и теперь я просто делаю то, что приносит мне удовольствие. Я учусь играть на барабане, я не стремлюсь к совершенству, я просто получаю удовольствие".

 
 
 
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Были тысячи благодарных комментариев - люди писали, что "вы доказали, что возраст - это всего лишь число"; многие описывали ее как "смелую", "потрясающую", "горячую" и "красивую"; многие хвалили ее за "уверенность в себе". Но вскоре началась обратная реакция - и она продолжается. "Меня называли шлюхой. Кто-то спросил меня:" Ты еще не умерла? " Другой предложил мне "сесть дома и почитать Библию. Это ваш возраст, чтобы молиться, а не выставлять напоказ свое тело".

"Многих молодых мужчин беспокоит сексуальность в пожилых женщинах, они не хотят думать о них как об объекте желания. Но что меня удивило, так это то, что большинство негативных комментариев было сделано женщинами", - говорит она.

Ранее "Телеграф" писал о 50-летней женщине, которая рискнула своей размеренной жизнью в Калифорнии и переехала в Мексику.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Стиль, Раджини Чанди.
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